Heißer Saisonabschluss im Freibad Bis mindestens Sonntag soll das Freibad geöffnet bleiben. Das schöne Wetter sorgt für ein solides Saisonende.

Bis Sonntag gibt es noch erfrischenden Sommerspaß im Döbelner Freibad. Die Meteorologen sagen noch einmal heißes Wetter voraus. © Dietmar Thomas

So schlecht die Freibadesaison begonnen hat, so gut endet sie. Ab Mitte der Woche sagen die Meteorologen noch einmal Temperaturen bis 30 Grad voraus. „Das Hoch wollen wir noch nutzen. Wir öffnen noch bis Sonntag. Wenn es Montag und Dienstag noch so heiß bleibt, können wir auch noch geöffnet lassen“, sagte Badleiter Lutz Liebmann.

Das Wetter der vergangenen Wochen hatten die bis dahin mageren Zahlen der Freibadesaison schon in die Höhe schnellen lassen. „Das erste Hochdruckgebiet hat uns innerhalb von fünf Tagen 4 500 Besucher gebracht“, erzählte Lutz Liebmann. Die vergangene Woche sei durchwachsener, aber auch zufriedenstellend gewesen. „Das bringt die Zahlen hoch, das ist gut für uns“, so der Badleiter. Wenn der Abschluss gut wird, könnten es 23 000 Besucher in dieser Saison werden, schätzt er. Das wäre über dem Durchschnitt. Das vergangene Jahr ist damit allerdings nicht zu toppen. Da kamen 28 000 Besucher.

