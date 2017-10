Heißer Oktober bei Reinert Beim Oktoberfest auf der Reinert-Ranch in Trebendorf sorgt am Sonnabend Stadlrogga für gute Laune. Auch sonst lohnt sich ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com. Dort sind für dieses Wochenende über 70 Veranstaltungen eingetragen.

Volle Hütte wird wieder im Reitsaal der Reinert Ranch in Trebendorf sein. © Rolf Ullmann

Beim traditionellen Oktoberfest auf der Reinert Ranch in Trebendorf gibt es am Sonnabend, ab 19 Uhr, neben Wiesn-Gaudi, bayrischer Kost, einer ordentlichen Maß Bier und guter Stimmung auf unserer großen Oktoberfest-Bühne in der Reithalle die Partyband Stadlrogga zu erleben. Die Stadlrogga sind die Gaudiversion der Partyband Mr.Feelgood, die in den Bergen des vogtländischen Musikwinkels an der Grenze zum Egerland beheimatet sind, „wo die besten Instrumente und das beste Bier gebraut wird“. Musik und gute Laune sind den fünf Burschen und dem Madl praktisch schon in die Wiege gelegt wurden, ist die Lederhose erstmal dran gibt’s kein Halten mehr, mit einer Mischung aus Rock, Partyschlagern, Apres-Hits, eigenen Songs und spontanen Comedyeinlagen ziehen die Stadlrogga die Aufmerksamkeit auf sich und das ohne Gnade. Bevor es so richtig abgeht, erfolgt um 20 Uhr der traditionelle Bierfassanstich, in diesem Jahr durch Dirk Rohrbach, den Geschäftsführer der Lausitzer Füchse. Einlass für die Oktoberfest-Gäste ist ab 18 Uhr. Einlass ist 18 Uhr, Eintritt gibt es ab 14 Euro.

