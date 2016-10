Heißer Herbst für Cunewalde Der HV Oberlausitz verliert in der Schützenplatzhalle das Derby gegen Koweg Görlitz mit 26:31 und muss nun nach Kamenz.

Oliver Aßmann erzielte im Spiel gegen Görlitz zwei Tore für den HV Oberlausitz Cunewalde. Am Ende verlor das Team von Trainer Carsten John aber mit 26:31. © Christian Kluge

Handball-Sachsenliga Männer. Auch im neunten Anlauf auf Sachsenliga-Ebene bleibt es dabei: Cunewalde kann nicht gegen Görlitz gewinnen. Vor einer atemberaubenden Kulisse von knapp 500 Zuschauern hatten letztlich die Koweg-Herren verdient mit 31:26 (15:12) die Nase vorn. Damit sind die Sorgenfalten beim HV Oberlausitz noch tiefer geworden, denn das Team von Trainer Carsten John belegt nur den vorletzten Platz.

John meinte nach dem Ende des Spiels: „Ich denke, so eine Kulisse sucht in unserer Region mit Ausnahme vom LHV Hoyerswerda seinesgleichen. Leider konnten wir unseren Zuschauern erneut keinen Sieg bieten. Dafür waren wir nicht gallig genug und in den entscheidenden Situationen auch nicht clever genug. Zudem hatten die Görlitzer auf der Torhüterpositionen ein klares Plus, sodass der Sieg folgerichtig an die Neißestädter ging.“

Gerade Ende der ersten Halbzeit stellte man sich auf HVO-Seite einfach nicht geschickt genug an. Cunewalde schloss in Überzahl und bei eigenem Ballbesitz viel zu zeitig ab und musste auch noch einen einfachen Konter zum 12:15 schlucken. „Wir dürfen in dieser Phase niemals den Ball noch einmal hergeben und den Gästen die Möglichkeit auf einen weiteren Treffer bieten“, befand John später.

Der Start sah dabei – anders als in der vergangenen Spielzeit – durchaus ordentlich aus. Nach kurzer erster Führung (2:1 und 3:2) wurde in der Folgezeit ein Zwei-Tore-Rückstand beim 8:8 und 9:9 egalisiert, ehe die Gäste einen ersten Zwischenspurt einlegten (9:12). Beim 12:13 waren die Cunewalder erstmals wieder auf Tuchfühlung, bevor die bereits angesprochenen kopflosen Schlussminuten folgten.

Schlechter Start in die zweite Hälfte

In der Halbzeitpause wurde vom Trainer der nötige Biss gefordert. Und Carsten John prangerte vor allem das lethargische Deckungsverhalten an – aber alles umsonst! „Man nimmt sich in der Pause eine Menge vor und dann folgt dieser katastrophale Start in den zweiten Spielabschnitt“, musste der HVO-Trainer bilanzieren. Leichtfertig und immer noch in Überzahl spielend wurden die ersten Minuten komplett verschlafen.

Koweg nutzte diese Schlafphase und kam immer wieder über Türkowsky und die starken Tschechen Hana und Kvasnicka zu einfachen Toren. Letztlich konnten die Hausherren keine entscheidende Aufholjagd mehr starten und mussten eine weitere Niederlage verkraften. Co-Trainer Florian Sieber vom HVO: „Nun gilt es, die Niederlage schnellstmöglich aus den Köpfen zu bekommen, da bereits das nächste Derby vor der Tür steht. In Kamenz wird es für uns nicht einfacher – wobei ein Sieg natürlich Balsam für die Seele wäre.“

Ob Patrick Michel seine Cunewalder am Sonntag ab 17 Uhr in der Sporthalle am Kamenzer Flugplatz unterstützen kann, das steht derzeit noch in den Sternen. Er verletzte sich gegen Görlitz bereits in den ersten Spielminuten und droht mit einer Schulterverletzung auszufallen. Das wäre nach dem Aus für Christian Israel bereits die nächste Hiobsbotschaft für die Cunewalder, die derzeit nur 3:7 Punkte auf dem Konto haben. Damit stehen sie übrigens gleichauf mit dem Tabellenzehnten LHV Hoyerswerda, der allerdings das etwas bessere Torverhältnis hat.

Etwas komfortabler geht es dagegen dem HVH Kamenz vor dem anstehenden Derby. Die von Matthias Wolf trainierten Lessingstädter setzten sich am vergangenen Sonnabend in Oschatz gegen den Sachsenliga-Aufsteiger HSG Riesa/Oschatz knapp mit 27:26 durch. Es war der zweite Saisonsieg des HVH, der mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mit 6:6 Punkten auf Tabellenplatz sieben steht.

Die erfolgreichste Sachsenliga-Mannschaft aus dem Landkreis Bautzen ist derzeit allerdings der Radeberger SV. Die von Sebastian Hartmann trainierten Bierstädterinnen gewannen am Sonnabend ihr Heimspiel gegen den USV TU Dresden mit 34:31 (17:13) und sind nach fünf Spielen mit 10:0 Punkten Spitzenreiter vor dem HC Leipzig III (10:2). Nächster Gegner ist am Sonntag ab 15 Uhr in der Stadtsporthalle Döbeln die HSG Neudorf/Döbeln. (fs/ck)

Der HV Oberlausitz Cunewalde spielte mit: Bergner, Anys; Noack (1), Schwensow, Hühn (3), Schmidt (2), Kaiser, Tom Baugstatt (7), Vogt (5), Mühlan, Biele (1), Aßmann (2), Michel (1), Tim Baugstatt (4).

