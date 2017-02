Heißer Draht zum Brandmelder Bei einem Alarm im City-Center musste die Görlitzer Feuerwehr lange den Auslöser suchen. Es handelte sich um eine Lampe.

Das City-Center in Görlitz. © Christian Suhrbier

Am Mittwochabend ist die Berufsfeuerwehr am Görlitzer City-Center angerückt. Die Brandmeldeanlage des Büro- und Einkaufskomplexes hatte einen Alarm ausgelöst. Um 18.12 Uhr wurde das Gebäude evakuiert. Es handelte sich zwar nicht um eine Fehlmeldung, doch die elf Mann des Löschzuges mussten eine Weile suchen, um den Schadensort zu finden. „In einem Raum in der dritten Etage roch es dermaßen verschmort, dass die automatische Meldeanlage von einem Brand ausging“, berichtet Michael Schuhmacher-Gutzke, Leiter Einsatz bei der Görlitzer Feuerwehr.

Zu sehen indes war nichts. Mit der Wärmebildkamera suchten die Feuerwehrleute Decken und Wände ebenfalls ohne Ergebnis ab. Dann aber wurde der Alarmauslöser gefunden – als ein technischer Defekt in der Zuleitung zu einer der Deckenlampen. An dieser hatte ein Zuleitungskabel geschmort. „Der betroffene Teil der Beleuchtungsanlage wurde außer Betrieb genommen – mehr war nicht zu tun“, sagt Michael Schuhmacher-Gutzke. Schon um 19.30 Uhr war der Löschzug wieder zurück in der Wache Krölstraße: „Weil der Brandmelder genau das gemacht hat, wofür er da ist. Sonst hätte die defekte Lampe durchaus zu einem Brand führen können.“

zur Startseite