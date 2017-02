Heißer Abend im Theater Am Freitag musste das Görlitzer Theater wegen Brandalarm evakuiert werden. Der eiserne Vorhang fiel kurz vor Ende der freizügigen Oper „Powder her Face“.

Der Eiserne Vorhang des Görlitzer Theaters (im Bild mit dem ehemaligen Technischen Direktor Wolfgang Archner) soll im Brandfall ein Ausbreiten der Flammen verhindern. © SZ-Archiv / Pawel Sosnowski

Das gehört zum Stück. Für einige Sekunden bezweifelte das offenbar keiner der Theaterbesucher am Freitagabend, als plötzlich der eiserne Vorhang fiel. Dafür war die Oper „Powder Her Face“ bisher zu mutig, freizügig, überraschend gewesen. Selbst als das Licht anging und Generalmusikdirektor Andrea Sanguinetti von einer technischen Störung sprach, blieben noch alle auf ihren Sitzen.

Erst als schließlich eine Theater-Mitarbeiterin die Bühne betrat und das Publikum bestimmt aufforderte, den Saal zu verlassen, weil es Feueralarm gebe und das ganz bestimmt kein Scherz sei, machte es Klick. Die Besucher eilten nach draußen, manche konnten noch ihre Jacken abholen, andere kamen nicht mehr dazu, weil es plötzlich sehr hektisch wurde im Foyer. „Alle raus!“

Draußen war da bereits der Löschzug der Berufsfeuerwehr vorgefahren, einige Feuerwehrleute drinnen auf der Suche nach einem Brandherd oder der Ursache dafür, dass der Alarm ausgelöst worden war. Den Zuschauern sagte man nichts – weder, ob sie warten sollen, weil die Vorstellung eventuell fortgesetzt werde, noch, ob sie lieber nach Hause gehen sollen. Etliche taten das. Einige waren sogar bereits in der Pause der Oper gegangen – zu frivol und gewagt war ihnen wohl das Stück über das ausschweifende, skandalträchtige Leben von Ethel Margaret Campbell (1912 – 1993), die als „Dirty Duchess“ (schmutzige Herzogin) bekannt wurde und als eine der prominentesten und meistfotografierten Frauen des letzten Jahrhunderts gilt.

Aber die heißen Szenen auf der Bühne waren nicht der Grund für den Feueralarm. Wie Michael Schuhmacher von der Berufsfeuerwehr Görlitz gegenüber der SZ bestätigte, handelte es sich um einen Fehlalarm. Er sei vom Brandmelder im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ausgegangen, sagte Philipp Bormann vom Theater am Montag auf SZ-Nachfrage. Warum die Vorstellung trotz der kurzen Unterbrechung und der nur noch 15 verbleibenden Minuten nicht zu Ende gespielt wurde, begründet das Theater so: „Die Vorstellung konnte aufgrund einer beschädigten Kulisse nicht fortgesetzt werden.“

Besuchern der Freitagvorstellung räumt das Theater nun die Möglichkeit ein, das Stück am 12. Februar um 15 Uhr kostenfrei erneut anzuschauen. Karten dafür gibt es bei Vorlage der Eintrittskarte an der Theaterkasse. Alternativ könne es in Zittau geschaut werden, wo es noch Vorstellungen am 11. und 18. März – jeweils 19.30 Uhr – sowie am 2. April um 15 Uhr gibt.

zur Startseite