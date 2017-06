Heiße Touren zum Valtenbergfest

Fahrspaß auf dem Monsterroller: So ein Roller wiegt um die 20 Kilogramm. Nutzen kann ihn jeder, der mindestens 1,30 Meter groß ist. Das Gefährt ist auch für Schwergewichtige geeignet. Die Traglast beträgt bis zu 120 Kilogramm. © PR

Der Aussichtsturm auf dem Valtenberg, benannt nach König Johann, steht seit 160 Jahren. Anlass für den Kulturförderverein „Neukircher Heimat“, mit vielen Partnern am Wochenende ein großes Bergfest auszurichten. Gefeiert wird außerdem 25 Jahre Partnerschaft mit Bönnigheim. Jeder kann mitfeiern. Wer auf den Berg nicht laufen kann oder möchte, wird im Kleinbus gefahren – Abfahrt am Parkplatz, Karl-Berger-Straße.

In 587 Meter Höhe wird dameben ausgiebig gefeiert. Mit Bier und Bratwurst, Musik, Vorträgen und Vorführungen und einem Gottesdienst am Sonntag. Die Sächsiche Zeitung hat die drei heißesten Tipps für das Fest zusammengetragen.

Mit dem Roller ins Tal

Neukirch plant ein touristisches Highlight für die Region. Jetzt kann man es erstmals testen.

16 dickbereifte Roller, Monsterroller genannt, stehen am Wochenende bereit. Mit ihnen kann man vom Valtenberg ins Tal hinabsausen. Ziel ist der Neukircher Westbahnhof. Vier Kilometer Fahrspaß pur, versprechen die Organisatoren.

Sogenannte Testfahrten sollen am Sonnabend und Sonntag einen Vorgeschmack für ein ehrgeiziges touristisches Projekt geben, das das Team um Thomas Luft mit der Gemeinde Neukirch am Valtenberg dauerhaft etablieren möchte. Gefahren wird an beiden Tagen des Festwochenendes in kleinen Gruppen – Start zwischen 10 und 16 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Interessenten sollten sich rechtzeitig am Infostand auf dem Berg melden. Vom Bahnhof aus werden die Roller wieder auf den Berg gebracht. „Wer möchte, kann im Kleinbus wieder mit auf den Valtenberg fahren und so am weiteren Fest teilnehmen“, sagt Thomas Luft.

Das Monsterroller-Projekt sollte eigentlich schon im Mai starten. Doch die Abstimmungen waren aufwendiger als zunächst gedacht. Das in Ostsachsen einmalige Angebot soll kein Schnellschuss, sondern etwas von Bestand werden. Nun planen die Initiatoren den offiziellen Start nach den Sommerferien. Drei Routen für Rollerabfahrten werden markiert. Sie führen zum Bahnhof West, ans Georgenbad und in Richtung Berthelsdorf. Man bucht vorab, bekommt auf dem Berg den Roller und gibt ihn im Tal wieder ab. (SZ/ir)

Mit netten Naturfreunden auf Wanderschaft

Auf vier geführten Touren kann man Neues entdecken. Zum Beispiel mit Frank Pötter.

Frank Pötter ist am Sonnabend einer von vier Wanderleitern. © Steffen Unger

Frank Pötter kennt den Valtenberg wie seine Westentasche. Viele Jahre spurte er dort und im Hohwald ehrenamtlich die Wintersportloipen. Am Sonnabend ist er einer von vier Wanderführern, die thematische Touren auf den Berg anbieten. Frank Pötter wird den Schwerpunkt dabei auf die Wasserläufe des Berges legen. Dass der Valtenberg in puncto Wasser viel mehr als nur die Wesenitz, die unterhalb des Gipfels entspringt, zu bieten hat, erfährt, wer sich am Sonnabend ihm anschließt und 10 Uhr am Georgenbad, Georgenbadstraße 28, ist.

Die Teilnehmer erwartet eine gemächliche Wanderung mit vielen Erläuterungen unterwegs, auch zur Tier- und Pflanzenwelt, sagt Frank Pötter. Er wird seine Gruppe rund um den Berg und dabei natürlich auch zur Wesenitzquelle mit dem Valentin-Erbstollen führen.

Diese Tour ist Teil einer Sternwanderung. Gestartet wird am Sonnabend 10 Uhr an vier unterschiedlichen Orten. Ziel für alle ist der Valtenberggipfel, wobei nicht entscheidend ist, welche Gruppe als erste ankommt. Wie beim Wandern üblich, ist der Weg das Ziel. Der reiche Sagenschatz des Valtenberges steht im Mittelpunkt der von Bernhard Mühlisch geführten Wanderung ab dem Touristenparkplatz, Karl-Berger-Straße. Um Wandern und Gesundheit geht es bei der von der Valtenberg-Apotheke unterstützten Venentour ab dem Waldschlösschen, Karl-Berger-Straße 17. Wanderleiterin ist hier Christine Schöbel vom Mehrgenerationenhof. Die vierte Tour schließlich beginnt in der Gold- und Mineralienerlebnisstätte Berthelsdorf, Bischofswerdaer Straße 109. Unter Leitung von Rene Teich erfahren die Teilnehmer viel über Steine und Querxe am Valtenberg. (SZ/ir)

Teilnahme kostenfrei. Anmeldung erbeten unter 035951 37649, info@neukircher-heimat.de

Mit Spitzhacke und Granit zu Edelmetall

Beim Goldgräberlauf ist Kondition gefragt. Anmeldungen sind bis Donnerstag möglich.

Armin Siegemund spritzte in seinem Unternehmen zig Granitsteine goldfarben. Beim Goldgräberlauf muss jedes Team so einen Stein auf den Berg bringen. Jeder wiegt zehn Kilogramm. © Steffen Unger

Die Goldschürfer kehren zurück zum Valtenberg. Am Sonnabend erobern sie den Gipfel – beim ersten Neukircher Goldgräberlauf. Und der hat es in sich. Die 1 100 Meter lange Strecke führt auf dem steilsten Weg nach oben: auf der Skiabfahrtsstrecke am Nordhang des Berges. Fast 240 Höhenmeter sind dabei zu überwinden.

Mitmachen dürfen Paare – im Goldgräber-Outfit. Jedes Team muss darüber hinaus eine Spitzhacke mitbringen und sie auf den Berg hieven. Hinzu kommt ein zehn Kilo schwerer „Goldklumpen“, den Neukirchs Wintersportfreunde als Veranstalter des Laufes bereitstellen. Frank Sutter holte dafür Wasserbausteine im Steinbruch Oberottendorf. Vergoldet wurden die Steine im Neukircher Unternehmen Oberflächenbeschichtung Siegemund. Dem Siegerpaar des Laufes winkt echtes 333er Gold: ein rund zehn Gramm schwerer Nugget, den Bischofswerdas Goldschmiedemeister Axel Bauer anfertigte und zum Teil mit sponsert. Gestartet wird der Lauf am Sonnabend, 16 Uhr, an der Neukircher Skihütte, Teilnahme nur nach Anmeldung bis Donnerstag, 12 Uhr. (SZ/ir)

Anmeldung: info@toepferei-lehmann.de oder Telefon 035951 3690

