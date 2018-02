Heiße Nächte in Rabu Unter dem Motto „Heiße Nächte in Rabu“ zogen am Sonntagnachmittag ganze 70 Umzugsgruppen durch Radeburg. Zusammen bildeten sie zum mittlerweile 61. Mal Sachsens größten Karnevalsumzug.

Auch Narren brauchen eine Polizei: Die „Beamten“ des RCC mussten im Dienst jedoch nicht nüchtern bleiben. © Kristin Richter

Radeburg. In der fünften Jahreszeit ist alles anders: Die Narren regieren das Land, statt Schnee rieselt es Papierschnipsel und Bonbons vom Himmel, und um 14 Uhr ist der Tag abrupt vorbei.



Unter dem Motto „Heiße Nächte in Rabu“ zogen am Sonntagnachmittag ganze 70 Umzugsgruppen durch Radeburg, teils zu Fuß, teils auf riesigen Lkws oder von Autos und Traktoren gezogen. Zusammen bildeten sie zum mittlerweile 61. Mal Sachsens größten Karnevalsumzug. Organisiert wird dieser vom Radeburger Carnevals-Club (RCC).



Zehntausende Besucher wollten sich das in diesem Jahr nicht entgehen lassen und säumten die Straßen der Zillestadt, teils selbst aufwendig verkleidet. Besonders beliebt waren in diesem Jahr Ganzkörperkostüme wie Einhörner oder Zebras. Mancher Besucher nahm extra den weiten Weg aus Baden-Württemberg auf sich, um das Spektakel zum Ende der Faschingszeit mitzuerleben. (SZ/dob)

