Heiße Nächte im Oktober

Party im Einkaufscenter Bautzen. Das Kornmarkt-Center Bautzen öffnet am Sonnabend seine Türen zum Feiern. Denn die Ü-31-Radio-Lausitz-Party steht auf dem Programm. Geboten werden Schlager/Discofox, House und Mega-Party auf drei Floors. Die Musik gibt’s von den Beach Boys, DJ Team Lectrixx, Disco Dice und DJ Me.Ringo. Darüber hinaus erwartet euch ein Roland Kaiser-Double. Für den Spaßfaktor gibt es außerdem eine coole Fotobox. Gestartet wird 20 Uhr. Karten im VVK kosten neun Euro, an der Abendkasse zwölf. Sonnabend, 20 Uhr, Kornmarkt-Center Bautzen

Festival im Eastclub Bischofswerda. Das ganze Wochenende könnt ihr diesmal im Eastclub Bischofswerda feiern. Dort gibt es das Festival Morbus Maximus. Dieses Event bietet morbides Klangmaterial. So sind zu hören Fistula, Grime, Pighead, Monno und Implore. Zusätzlich wird es ein Rahmenprogramm geben, das einen umfangreichen Metal-Markt beinhaltet. Neben einem morbiden Kino steigt nach Abgang der letzten Band am Freitag und am Sonnabend eine Aftershow. Los geht’s am Freitag um 20 Uhr. Wochenendtickets im VVK gibt’s für 30 Euro, an der Abendkasse für 40 Euro. Tickets für einen Tag im VVK 18 Euro, an der AK 25 Euro. Freitag, ab 20 Uhr, Eastclub Bischofswerda

Single Party im Shakespeare Bautzen. Unter dem Motto „Engel trifft Teufel“ steigt am Sonnabend im Shakespeare Bautzen eine Single Party. Zu querbeet Musik könnt ihr ab 21 Uhr feiern und Spaß haben. P25 Sonnabend, 21 Uhr, Shakespeare Bautzen

Steinhausbühne für jedermann Bautzen. Ihr wollt gern mal selber Musik machen und nicht immer nur anderen zuhören? Dann seid ihr am Freitag im Steinhaus Bautzen genau richtig. Bei der OPEN MIC NIGHT habt ihr die Möglichkeit, eure Lieblingssongs live auf der Bühne zu performen. Unterstützt werdet ihr dabei durch eine Liveband aus erfahrenen Musikern. Im Anschluss ist im klassischen Stil der Open Stage Jamsession die Bühne auch für alle Instrumentalisten und Bands geöffnet. Auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten Freigetränke. Beginn ist 20 Uhr. Weitere Infos zur Veranstaltung und einen Hinweis, an wen ihr euren Wunschsong senden könnt, findet ihr im Internet. Freitag, ab 20 Uhr, Steinhaus Bautzen

A-cappella der Superklasse Bautzen. Und auch am Sonnabend lädt das Steinhaus noch mal ein. Slixs sind zu Gast. Die sechs Stimmwunder begeistern mit ihrer kraftvollen Mischung aus Jazz, Pop und Funk, Klassik und Weltmusik. Und das alles ganz ohne Instrumente. Slixs waren bereits auf bekannten Festivals in ganz Europa und Asien zu hören und diesen Sonnabend dürft ihr sie ab 20 Uhr live erleben. Einlass 19 Uhr. Vorverkaufskarten sind im Steinhaus Bautzen sowie online unter tixforgigs.com für 19 Euro erhältlich. An der AK für 23 Euro. Sonnabend, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Steinhaus Bautzen

Spannende Gäste in Hoywoy Hoyerswerda. Zwei besondere Gäste hat die KuFa Hoyerswerda am Sonnabend zu bieten. Rockpoet und Liedermacher: Christian Haase und Barbara Thalheim können beides. In Monologen, Liedern und extemporierten Szenen geben sich Thal-Haase, wie ein Rezensent sie nannte, alle erdenkliche Mühe, ihr Publikum gut zu unterhalten. Die beiden Künstler trennen zwar 34 Jahre, dennoch begeistern sie hervorragend gemeinsam mit ihrem generationsübergreifenden Songprogramm. 20 Uhr geht’s los. Sonnabend, 20 Uhr, KuFa Hoyerswerda

Blues aus Kanada Singwitz. Lust auf Blues? Dann solltest du an diesem Sonnabend auf jeden Fall dem Kesselhauslager in Singwitz einen Besuch abstatten. Denn dort ist Marty Hall zu hören. Der kanadische Gitarrist, Sänger und Komponist erwartet euch mit wunderschön arrangierten eigenen Kompositionen ebenso wie mit persönlichen Versionen von verschiedenen Bluesklassikern. Sein Gitarrenspiel ist betörend und geradezu hypnotisch und er schafft es, sein Publikum schon mit dem ersten Takt zu fesseln. Da kommen alle Fans garantiert auf ihre Kosten. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist bereits 20 Uhr. Karten im VVK gibt’s für 14 Euro, an der AK für 15 Euro. Sonnabend, 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) Kesselhauslager Singwitz

Es wird crazy im Kulti Großhennersdorf. Unter dem Motto Crazy Kulti könnt ihr am Freitagabend im Kulti Großhennersdorf so richtig feiern. Mit cooler Musik aus der Region wird der Start ins neue Partywochenende garantiert perfekt. DJ Hendrix sorgt mit House, Club, Black, RnB, Fox, Querbeet für die richtige Stimmung. Und um das Ganze noch zu toppen, gibt es alle Getränke für nur einen Euro. Außerdem könnt ihr bis 0 Uhr am Einlass eine Packung Erdnussflips (pro Person) gegen 4,50 Euro Freigetränke tauschen. Wenn ihr unter 18 seid, denkt bitte an einen vollständig ausgefüllten Partyzettel und eure volljährige Begleitperson – dann kann die Party beginnen. Start ist um 22 Uhr. Freitag, 22 Uhr, Kulti Großhennersdorf