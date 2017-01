Heiße Liebesszene im Schnee Wieder tauchte in Radeberg eine erotische Skulptur auf – diesmal zwei Frauen.

Zwei Schneefrauen beim Liebesakt. © Rico Löb

„Schneetreiben“ mitten in der Stadt – heiße Sexszene von zwei kalten Schneefrauen. Radebergs Schneekünstler haben wieder zugeschlagen. In der Nacht zum Freitag formten sie einen Liebesakt zwischen zwei Frauen. Die Schneeskulptur tauchte in der Schillerstraße auf.

Sobald ein wenig Schnee gefallen ist, können sich die Radeberger sicher sein, dass sie am nächsten Morgen eine Überraschung erleben. Eine anonyme Künstlergruppe formt nämlich immer wieder erotische Szenen aus dem kalten Nass. Angefangen hat alles mit einem Schneepenis, der 2014 plötzlich auftauchte. Seitdem gibt es immer wieder nicht jugendfreie Skulpturen, mit denen der erste Schnee in Radeberg gefeiert wird. Sie Schneefrauen sind bereits die Zweite in diesem Jahr, über die sich jeder freuen oder aufregen darf. Die meisten nehmen es mit Humor und warten schon auf die nächste Skulptur der anonymen Künstlergruppe. Anfang der Woche war ein Schneephallus entstanden. (szo)

