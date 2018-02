Heiße Kufen im Eiskanal Die weltbesten Junioren krönen im Osterzgebirge ihre Rodel-Könige. Lokalmatadoren sind auch mit am Start.

Jessica Degenhardt vom Rennrodelclub RRC Altenberg hofft, von ihrem Heimvorteil bei den Junioren-Weltmeisterschaften profitieren zu können. © Egbert Kamprath

Altenberg. Während die ersten Spitzensportler zu den Olympischen Winterspielen ins entfernte Pyeongchang nach Südkorea aufgebrochen sind, geben die weltbesten Rennrodel-Talente im Osterzgebirge Druck auf die Kufen. Sie machen in Altenberg klar, wer das Erbe der Champions antreten wird, mit wem künftig auch bei den ganz Großen zu rechnen ist. Altenberg ist an diesem Wochenende Gastgeber der 33. Junioren-Weltmeisterschaften im Rennrodeln.

Die Sportler sind nicht mit weniger Gepäck als die Profis angereist. Nach Angaben der Wintersport Altenberg GmbH, welche die Rennschlitten- und Bobbahn im Kohlgrund betreibt und auch diese internationalen Wettbewerbe ausrichtet, sind rund 150 Athleten am Start. Sie kommen aus 22 Nationen. Insgesamt vier Wettkämpfe stehen am Freitag und Sonnabend an.

Die Besucher können nicht nur im DKB-Eiskanal eine Menge erleben. Auch das Kufenstübel hat geöffnet. Dort kann sich jeder, der mal ein Gefühl für den Kufensport bekommen will, auf einen Rodelschlitten setzen und den Start probieren. Auch hier wird sportlicher Ehrgeiz belohnt, verspricht die Wintersport Altenberg GmbH. Die Zeitbesten können Preise gewinnen. Außerdem lädt der Rennrodelclub Altenberg (RRC) im Kufenstübel zum Kuchenbasar ein, und es gibt Informationen zur Geschichte der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg, die inzwischen schon über 30 Jahre alt ist und manche Weltmeisterschaft erlebt hat.

Unter den Startern sind natürlich auch Lokalmatadoren. Die Osterzgebirgler werden Jessica Tiebel vom RRC Altenberg ganz besonders die Daumen drücken. Die 19-jährige Geisingerin möchte auf ihrer Heimbahn ihren Titel verteidigen, den sie bei den Junioren-Weltmeisterschaften vor einem Jahr im lettischen Sigulda gewann. Der RRC Altenberg hat mit Jessica Degenhardt noch eine zweite Rennrodlerin am Start. Sie ist erst 15 Jahre alt, rodelt aber schon seit 2010 und kann bereits Podiumsplätze vorweisen. In der Gesamtweltcup-Wertung kam sie auf einen respektablen fünften Platz.

