Heiße Herdplatte sorgt für Küchenbrand Die 81-jährige Bewohnerin musste wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kuhnauweg in Geising entzündete sich durch eine unbeaufsichtigt eingeschaltete Herdplatte ein daneben abgestellter Toaster. Das Feuer war laut Polizeiangaben am Sonnabend gegen 19.55 Uhr ausgebrochen und breitete sich über die Küchenzeile aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die 81-jährige Bewohnerin kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Der entstandene Brandschaden beläuft sich auf etwa 8 000 Euro. (SZ)

zur Startseite