Heiße Fête de la Musique Die Kamenzer Innenstadt rockt, singt und klingt zum Straßenmusikfestival am 21. Juni. 15 Bühnen sind geplant.

Auch DJs sind bei der diesjährigen Fête de la Musique am Mittwoch, dem 21. Juni, natürlich wieder dabei. Sie sorgen für Abwechslung im bunten Livemusik-Trubel, der freilich im Mittelpunkt steht. 15 Locations warten auf Fans handgemachter Musik in der kürzesten Nacht des Jahres. © Matthias Schumann

Am längsten Tag des Jahres, zur Sommersonnenwende am 21. Juni, ist es endlich so weit: Kamenz feiert wieder die Fête de la Musique. Bereits zum 17. Mal wird in der Innenstadt auf mehreren Bühnen mit zahlreichen Acts musiziert. Auch dieses Jahr ist an den verschiedenen Spielstätten für jeden Geschmack etwas dabei. Die Fête soll verbinden und wird dadurch zum Synonym für das harmonische Nebeneinander der unterschiedlichen Musikrichtungen. Das Programm ist nun festgezurrt und alle Beteiligten freuen sich auf einen musikalisch vielfältigen Abend.

Volksbank unterstützt die Fête

Bereits zum dritten Mal unterstützt die Volksbank Bautzen eG das Event in der Lessingstadt. Auf der Hauptbühne der Volksbank, in diesem Jahr aufgrund der Bauarbeiten in den Buttermarkt/Ecke Kirchstraße zurückversetzt, startet das Programm gegen 17.30 Uhr mit „Singing Kids“ Teilnehmerin Laura Fiedler. Die Stimmung weiter einheizen wird „Black Rhythm & Band“, ein Drums-& Percussionensemble aus Wachau. Es folgen „For“ und „Bulldoze“. In diesem Jahr wird das Augenmerk übrigens ganz besonders auf den Nachwuchs gelegt – vier Schülerbands werden unter dem Motto „Musik macht Schule“ ihr Können unter Beweis stellen. Ab 16.40 Uhr geht es auf der Bühne am Schulplatz los mit den „Swingenden Teufeln“ aus der Oberschule Pulsnitz. Darauf folgt der Chor und sechs verschiedene Schulbands der Ludwig-Richter Oberschule Radeberg. Weiter geht es mit der Schulband der 2. Oberschule Kamenz sowie „Esprii4u“ von der 1. Oberschule Kamenz.

Musik macht Schule

Den Abschluss bildet gegen 20.30 Uhr die Band Neon mit ordentlichem Rock. Ein weiteres Highlight auf der Bühne ist DJ Eskei83 – der Red Bull Thr3style World Champion aus Dresden. Von Prag über New York bis nach Vietnam, der gebürtige Elstraer ist auf vielen Bühnen der Welt zu Hause. Aber zur Fête de la Musique kommt er nach Kamenz!

Etwas ruhiger geht es im Garten der Villa Weiße zu. Auch der neue Betreiber ist begeistert vom Konzept der Fête de la Musique und selbstverständlich als Spielstätte dabei. Besonderheit in diesem Jahr – es wird nicht nur das bewährte Blasorchester der Lessingstadt zu hören sein, sondern auch ein etwa 30-köpfiges Akkordeonorchester der Musikschule Fröhlich. Start ist 17 Uhr auf der herrlichen Außenterrasse.

Auch eine Neuheit zur diesjährigen Fête ist die Nutzung des Kunst-Kioskes gegenüber des Bahnhofes. Der Metamorphose e.V. hat dieses Objekt seit geraumer Zeit unter seiner Regie. Lange war es still um den „bunten Kasten“, doch das soll sich am längsten Tag des Jahres ändern. Drei Liedermacher zeigen dann, was sie können. Beginnen wird um 18.30 Uhr Frank Oehl, darauf folgt Konstanze Niemz und den Abschluss bildet Maria Eckert. Im Garten des Museums der Westlausitz beginnt 19 Uhr Veronika Zobel mit der Trommelgruppe der Grundschule am Forst. „Klangkombinat Vibraton“ bildet mit einer Runde Jazz den Abschluss. Auf der Bühne der Altertumsschenke findet man mit „Doval & Friends“ Blues, Rock mit Folk-Einfluss und feinsten Cowboyrock.

DJs und KKC-Jugend an der Bautzner

Wer es eher elektronisch mag, ist an der Bautzner Straße genau richtig. Hier startet 18 Uhr die Tanzgruppe des KKC gefolgt von „Sebi deluxe“ und „KlangChirurgie, die mit Deephouse und Techhouse dem Publikum einheizen werden. Die KKC-Jugend baut hier extra erstmals eine gemütlich-sommerliche Lounge dafür auf.

Bereits 17.30 Uhr startet „Projekt X“ mit dem Programm an der Rosa-Luxemburg-Straße. Weiter geht es dort mit Oldie und Rock von Electrona73, gefolgt von Never Walk Alone, die mit ihrem German-Irish-Folk-Rock die Bühne zum Beben bringen. Den Abschluss bildet DWS mit Rock. Hardrock-Fans kommen aber auch mit Pink Violet, Smohle und Autumn Falls ab 19 Uhr im Safe Club an der Pulsnitzer auf ihre Kosten.

Mit Dudelsack am Pub

Im Biergarten Little Irish Pub wird man um 19 Uhr von Andreas Hentzschel mit hervorragender Dudelsack-Musik begrüßt. Im Anschluss gibt es Irish-Folk und Country von Marys Men Mini. Auch mit dabei ist wieder der Biergarten des Restaurant La Piazza. Ab 19 Uhr gibt es Rock und Pop von Zweispiel gefolgt von Oldies und Blues der Splitterband „Die Zwei“. Gemütlich wird es im Biergarten des Hotels Goldner Hirsch. Hier starten 19 Uhr das Duo Rendezvous sowie Henry Rasch & Tochter.

Wer es etwas besinnlicher mag, der kann ab 18.30 Uhr der Orgel- & Bläsermusik in der Hauptkirche St. Marien oder Musik bei Kerzenschein in der Katechismuskirche lauschen. Das gesamte musikalische Spektrum zieht sich bis etwa 23 Uhr durch die Kamenzer Innenstadt. Die Gäste dürfen sich auf ein vielseitiges Musikprogramm einstimmen und werden sicher mit Ohrwürmern im Kopf nach Hause gehen. (SZ)

Das ausführliche Programm ist unter www.kamenz.de zu finden und liegt im Rathaus, in der Kamenz-Information sowie in Geschäften und Restaurants aus.

