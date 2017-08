Heiße Erfindung Mit einem neuen Heizsystem will die Freitaler Watttron die Verpackungsindustrie beglücken. Jetzt vergrößert sich die Firma.

Marcus Stein ist einer von vier Geschäftsführern bei Watttron. Das Freitaler Unternehmen erweitert seinen Standort im Technologiezentrum erheblich. © R. Bonss

Die Entwicklung erscheint Marcus Stein von Zeit zu Zeit unheimlich. „Manchmal glaube ich, es geht zu schnell“, sagt der Geschäftsführer der Firma Watttron mit Sitz im Freitaler Technologiezentrum (TGZ). Vor gerade einmal anderthalb Jahren haben Stein und drei Mitstreiter das Unternehmen gegründet. Mittlerweile ist der sechste feste Mitarbeiter eingestellt – und die Mietfläche im TGZ wird sich bis zum Herbst erheblich erhöhen. „Wir haben hier mit 40 Quadratmetern angefangen“, sagt Stein. „Jetzt haben wir einen Mietvertrag für 400 Quadratmeter unterschrieben.“ Die nächsten zwölf Monate, sagt er, werden entscheidend für die Firma.

Die Idee der Jungunternehmer fußt auf einer Beobachtung. Sie stellten fest, dass man Verpackungen heute mit einer eigentlich veralteten Methode herstellt. Vereinfacht gesagt wird eine Kunststofffolie mittels eines Heizsystems – ähnlich einer Herdplatte – erhitzt. Dadurch wird es heiß und kann mithilfe von Druckluft in die gewünschte Form, zum Beispiel in die eines Joghurtbechers, gebracht werden. Das Problem: Der Formungsprozess kann mit dieser Methode nicht gezielt gesteuert werden, weil das Plastik ziemlich gleichmäßig erhitzt wird. Der fertige Joghurtbecher hat an einigen Stellen also mehr Kunststoff, als er eigentlich bräuchte.

Watttron hat deswegen ein neuartiges Heizfeld entwickelt. Es besteht aus Hunderten jeweils fünfmal fünf Millimeter großen Quadraten. Diese können einzeln auf die jeweils gewünschte Temperatur gebracht werden. Ein Computerprogramm – auch das haben die Unternehmer entwickelt – kann nun genau berechnen, an welche Stellen der Kunststoff auf welche Temperatur gebracht werden muss, um den idealen Joghurtbecher herzustellen. Auf mindestens zehn und bis zu 60 Prozent Material könnte so verzichtet werden. Für die Idee sind Stein und seine Kollegen bereits mit Preisen ausgezeichnet worden – mit dem Deutschen Verpackungspreis und zuletzt mit dem IQ Innovationspreis Mitteldeutschland.

Für Watttron geht es nun darum, aus der Idee auch ein tragfähiges Unternehmen zu machen. Und genau deshalb ist die Erweiterung im TGZ nötig.

„Der Kunde droht mit Auftrag“, sagt Stein mit einem Lachen. Die Kunden – das sind große Maschinenbauer – sind an der Watttron-Idee interessiert und wollen ausgewählte Verpackungsmaschinen testweise mit dem Heizfeld ausgestattet haben. Für die Maschinen wird aber viel Platz gebraucht – Platz, den Watttron bislang noch nicht hat. Ein weiterer Teil der zusätzlichen Fläche soll für Büros, einen Besprechungsraum und ein Lager genutzt werden. Wie Stein erklärt, wird es in den kommenden zwölf Monaten darum gehen, einen Heizfeld-Prototypen zu fertigen. Da sich die Verpackungsmaschinen ziemlich ähnlich sind, könnte Watttron diesen dann – leicht modifiziert – auch an andere Maschinenbauer verkaufen.

Wohin die Entwicklung des Unternehmens langfristig geht? Stein muss Lachen. „Jeder, der sagt, er weiß sicher, wo wir in drei Jahren stehen, lügt.“

