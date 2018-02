Heiße Debatten um Mammutbaum Der Inhaber lässt offen, ob und wann er ihn fällen lässt. Der Nabu argumentiert mit seiner Einzigartigkeit.

Tina Walter (v.l.), Berno Ploß und Karolina Kempe vor dem Mammutbaum. © Jens Hoyer

Döbeln. Am Dienstag stand er noch, der Mammutbaum neben der Gaststätte im Bürgergarten. Im Netz hatte es Diskussionen über die Pläne von Inhaber Lars Lemke gegeben, der den Baum noch bis Monatsende fällen lassen will. Aktivisten hatten in der Nacht den Stamm mit Folie umwickelt und „Rettet mich“ darauf geschrieben. Es gab ein paar Aufrufe für Mahnwachen im Internet, unter anderem von Tina Walter, die im Laufe des Tages ein paarmal nach dem Baum schaute. „Wir haben uns gedacht, wir können mit dem Aufruf etwas bewirken“, sagte sie. „Es waren ältere Leute da, die sagten, sie hätten noch nie einen Mammutbaum gesehen.“ Gegen Mittag sei dann auch ein Bauzaun um den Baum aufgestellt worden.

Berno Ploß und Karolina Kempe gesellten sich später hinzu. „Ich bin an dem Mammutbaum immer nur vorbeigelaufen. Man muss auf so etwas erst aufmerksam gemacht werden“, meinte Ploß. Das Aufstellen des Bauzauns durch den Eigentümer findet er gut. „Damit wird die größte Aufmerksamkeit erreicht.“ Ploß hatte den Naturschutzbund (Nabu) über die geplante Fällung informiert. Im Internet zitierte er aus einem Brief des Nabu an Lemke: „Ein solcher Baum ist ein Reichtum einer Parkanlage und ist ein Magnet, ein Anziehungspunkt für die Gäste, die ihn betrachten oder sich in seinem Schatten erholen wollen.“ „Für jeden Landschaftsarchitekten wäre so ein Baum ein gefundenes Fressen. Er könnte schön umbaut und einbezogen werden“, meint Ploß.

Bis Mittwoch muss der Baum gefällt sein. Auf Nachfrage ließ Lars Lemke am Dienstag offen, ob und wann das geschehen wird. Er beklagte die Reaktionen auf die Pläne. „Was hier losgetreten wurde, ist kein Spaß mehr. Das geht bis zu persönlichen Attacken und Drohungen gegen meine Familie. Die Mitarbeiter sind verängstigt, weil sie angerufen und beschimpft werden. Das ist in meinen Augen kriminell. Keiner hat persönlich mit mir gesprochen, es gab nur Angriffe von hinten.“

Lemke begründet die Baumfällung unter anderem mit Plänen für die Neugestaltung des Außenbereichs der Gaststätte. Eine Genehmigung braucht er dafür nicht. Nadelbäume sind von der Baumschutzsatzung der Stadt ausgenommen.

