Heiß aufs Rennen

René Feldmann vom MSC Hartha startet mit seinem BMW in der Klasse über 1 600 Kubikzentimeter. Das Team der DA-Fotografen hat im beim Trainingslauf gefilmt. Die Aufnahmen sind unter www.sz-link.de/stockcar zu sehen. © Dietmar Thomas / André Braun

Er will am Wochenende die Sau rauslassen und dabei seinen Heimvorteil nutzen. Der Harthaer René Feldmann gehört zu den Startern beim 14. Stockcar-Rennen auf dem Heegweg, das der MSC Hartha für das kommende Wochenende organisiert.

René Feldmann ist seit acht Jahren am Start und hat den Willen aufs Treppchen zu kommen. Bisher hat es noch nicht geklappt. Seit drei Jahren startet der 28-Jährige mit seinem BMW in der Klasse über 1 600 Kubikzentimeter. „Ich habe das Fahrzeug Jahr für Jahr verbessert. Für das Rennen ist alles bereit“, so Feldmann. Wie startklar er ist, zeigte er den Fotografen des Döbelner Anzeigers, die ihn beim Trainingslauf filmten.

Bisher haben sich etwa 90 Fahrer angemeldet. Es könnten noch mehr werden. Gestartet wird in den Klassen Buggy, Trabant, bis 1 300 Kubikzentimeter, bis 1 600 Kubikzentimeter und über 1 600 Kubikzentimeter. Beim diesjährigen Rennen gibt es zwei Neuerungen. Zum einen wird kostenloses W-Lan von den Freifunkern auf dem Rennareal angeboten und zum anderen zwei neue Klassen. Dabei handelt es sich um Autos, die über alle Sicherheitsvorkehrungen verfügen, aber keine Karosserieverstärkung haben.

Der MSC Hartha richtet am Wochenende vom 28. bis 30. Oktober das 14.Stockcar-Rennen am Heegweg aus. Los geht es am Freitag mit dem Aufbau des Fahrerlagers und der Warm-up-Party am Abend, die um 20 Uhr losgeht. Das Training beginnt am Sonnabend um 9 Uhr auf der Rennstrecke am Heegweg und die Wertungsläufe ab 13Uhr. Ab 20 Uhr gibt es eine Crash-Car-Party mit der Band Hoevy Engine Rockband. Die Wertungsläufe beginnen am Sonntag ab 9.30 Uhr und um 14 Uhr die Finalläufe. Start für das Vernichtungsrennen ist gegen 15 Uhr. Danach ist die Siegerehrung geplant.

Da erkennt der Zuschauer noch, um was für ein Auto es sich handelt. Die unverbaute Klasse ist etwas für Leute, die mit dem Motorsport anfangen und erst einmal probieren wollen, ob es etwas für sie ist. Die verbauten Fahrzeuge gehen aufgrund ihrer schweren und stabilen Lage auf den Körper. Wer das nicht will, entscheidet sich für die unverbaute Klasse.

Auch in diesem Jahr wird es zum Abschluss einen Vernichtungslauf geben. Den Pokal dafür stiftet der Harthaer Bürgermeister. Das Rennen ist für die Motorsportler der Jahresabschluss. Das Vernichtungsrennen ist deshalb auch sehr spannend, weil viele Fahrer alles geben ihre Wagen kaputt fahren. (DA/je)

