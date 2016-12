Heiß aufs Eisen Der Freitaler Matthias Sengenberger ist Schmied aus Leidenschaft. Auf Märkten und in Museen zeigt er seine Kunst.

zurück Bild 1 von 4 weiter Auf seinen selbst gebauten Blasebalg ist der Freitaler Schmied Matthias Sengenberger besonders stolz. Das handbetriebene Gebläse kommt bei Schauvorführungen wie beim Burgker Schlossadvent oder dem Weesensteiner Mittelalterfest zum Einsatz. © Andreas Weihs Auf seinen selbst gebauten Blasebalg ist der Freitaler Schmied Matthias Sengenberger besonders stolz. Das handbetriebene Gebläse kommt bei Schauvorführungen wie beim Burgker Schlossadvent oder dem Weesensteiner Mittelalterfest zum Einsatz.

Hämmer in allen Größen gehören zur Grundausstattung eines Schmiedes.

Linus schaut Matthias Sengenberger beim Schmieden eines Hufeisens zu.

Diese Maus schmiedete Matthias Sengenberger beim Freitaler Schlossadvent.

Freital. Halt! Du verbrennst sie ja!“ Der siebenjährige Linus ist den Tränen nahe, als Matthias Sengenberger die kleine Eisenmaus im Steinkohlenfeuer zum Glühen bringt. „Keine Angst“, beruhigt ihn der bärtige Freitaler mit einem freundlichen Lächeln, schnappt sich das Tierchen mit der Zange und legt es auf den Amboss. In die rechte Hand nimmt er einen Hammer und schlägt so lange auf das Ringelschwänzchen, bis es sich wunderschön kringelt.

Als Sengenberger aber das nadelspitze Ende kürzen will, protestiert Linus energisch. Und er setzt seinen Kopf durch. So bekommt der kleine Tharandter beim Freitaler Adventsmarkt auf Schloss Burgk die Maus mit dem längsten und gefährlichsten Schwanz, die der Schmied je hergestellt hat. Der 48-Jährige lacht und legt die Figur seiner langjährigen Partnerin auf einen Holzklotz. Annette Hollubek putzt das Metalltierchen mit einer Drahtbürste und pinselt anschließend einen Überzug aus Zaponlack darauf. „Damit das Mäuschen immer schön glänzt“, sagt die 47-Jährige.

Inzwischen schaut sich der Schmied in seinem Zelt um, das wie das Inventar samt Tischen und Stühlen aus eigener Produktion stammt. „Hufeisen sind alle“, stellt er fest und steckt ein 8er-Rundeisen in die Glut, die aber dringend wieder angefacht werden muss. „Ich mache das“, sagt Linus eifrig. Aber er ist zu kurz. Sengenberger hebt ihn hoch, und das Bürschlein hängt sich an den hölzernen Hebel des mannshohen Blasebalges, den der Schmied selbst gebaut hat, aus Holz und Kunstleder. „Echtes Leder ist einfach nicht bezahlbar“, sagt er. Der Funktion tut das keinen Abbruch: Das imposante Gebläse saugt und pumpt, und in der Feldschmiede sprühen wieder die Funken. Das strengt ganz schön an. Linus macht lieber Platz für Annette Hollubek, die routiniert für frischen Wind sorgt.

Den hat Matthias Sengenberger sonst auf seinen Baustellen: Er ist seit achtzehn Jahren Baggerfahrer im Garten- und Landschaftsbau bei einer Freitaler Firma. Damit verdient er sein Geld. Schmied hingegen ist er aus Leidenschaft, ein Handwerker im Sinne des Wortes, der die Traditionen pflegt, die bei Sengenberger bis ins Spätmittelalter zurückreichen. Lustigerweise ist er zum Bearbeiten des Eisens über das Holz gekommen, einen Werkstoff, den er auch sehr schätzt, aber nicht für jeden Zweck. „Auf Mittelaltermärkten haben wir jedes Jahr eine Holzlaterne mitgenommen, für unser Haus. Eines Tages aber gab es keine eisernen Haken mehr dafür, sondern nur noch welche aus Holz. Das gefiel mir nicht, da sagte ich mir, das kann ich doch auch selbst machen“, erinnert sich Sengenberger an die Anfänge vor zehn Jahren.

Er nimmt einen einfachen Feuerkorb mit Holzkohle und einen Eisenstab, den er hineinsteckt bis er glüht, und den er in die richtige Form biegen kann. „Das gefiel mir, das wollte ich machen“, sagt Sengenberger. Nach und nach besorgt er sich alle Zutaten für eine Feldschmiede. Zu den Wandhaken gesellen sich Regalwinkel, Gardinenstangen, Kerzenständer, Kronleuchter, Korkenzieher, Amulette und Tischgestelle. Er schmiedet Schlösser samt Schlüssel für Truhen oder Türknaufe nach historischem Vorbild. Sogar ein Messer aus 65-lagigen Damaszener Stahl entstand bereits unter Sengenbergers geschickten Händen.

Auf Schloss Burgk arbeitet der Kunsthandwerker am zweiten Advent unter den Augen zahlreicher Schaulustiger an einem Reifen für seinen Holzeimer, den er holzseitig bereits restauriert hat. Auch dafür ist ein runder Stab das Ausgangsmaterial, den der kräftige Mann mit geduldigen Hammerschlägen und mit sichtlicher Genugtuung zu einem Flacheisen formt. Noch im heißen Zustand zieht er ihn auf. „Wenn er abkühlt, zieht sich der Reifen zusammen, so hält er ganz ohne Nägel“, sagt er.

Matthias Sengenberger schmiedet auch ohne Publikum, im Hof seines Hauses in Birkigt, dort allerdings mit elektrischem Gebläse. Annette Hollubek, mit der er seit 2002 zusammenlebt, arbeitet als Zierpflanzengärtnerin und kann nicht immer den Blasebalg bedienen. Ganz traditionell hingegen geht es bei Sengenberger auf Märkten zu, wie beim Mittelalterfest in Weesenstein, oder beim Dampftreff in Wilsdruff. Im Eisenhammer in Dorfchemnitz im Erzgebirge ist Sengenberger zudem seit zwei Jahren der offizielle Museumsschmied. Dort bietet er auch Lehrgänge an.

Dabei ist er als Schmied Autodidakt. Allerdings ist ihm das Material keineswegs fremd, als er mit seinem Hobby beginnt: Sengenberger lernt im Freitaler Edelstahlwerk Metallurge für Hüttentechnik und arbeitet an der Gießgrube, bis er 1989 über Ungarn in den Westen flieht, zu einem befreundeten Pfarrer nach Franken. Dort ist er in einem Baubetrieb Kranfahrer, das hat er auch im Edelstahlwerk gelernt.

Als seine Eltern das Haus in Freital verkaufen wollen, kehrt Sengenberger mit seiner damaligen Frau zurück und zieht dort ein. 1999 wird sein Sohn Tim geboren, der auch bei ihm bleibt, als dessen Mutter zurück nach Bayern geht. Mit der Schmiederei seines Vaters hat der heute 17-jährige junge Mann übrigens nichts am Hut: Er will Bäcker werden. Möglicherweise hat er es da aber auch mit Mäusen zu tun, freilich keinen aus handgeschmiedeten Eisen, die friedlich im Regal liegen.

