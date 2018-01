Handball Heiß aufs Derby Im Duell der Aufsteiger empfangen die RIO-Damen am Sonnabend den Radeberger SV. Moment. Da war doch noch was.

Carmen Schneider musste lange warten, ehe sie endlich ins RIO-Team der Mitteldeutschen Oberliga zurückkehren durfte. Sieben Spiele war die Torjägerin nach dem Pokal-Halbfinale gegen den Radeberger SV gesperrt worden. Genau gegen diesen Gegner geht es nun am Sonnabend – und nicht nur Carmen Schneider fiebert dem Spiel entgegen. © G. Schlechte

Riesa. Carmen Schneider ist möglicherweise nicht gut auf die Spiele gegen den Radeberger Sportverein zu sprechen. Immerhin schnappten die Bierstädterinnen der Riesa/Oschatzer Spielgemeinschaft in der vergangenen Saison den Sachsenmeistertitel vor der Nase weg. Und auch die schmerzhafte Niederlage gegen denselben Kontrahenten im Halbfinale des HVS-Pokals wirkte sicher noch nach. Nach umstrittenen Schiedsrichterleistungen mit mehreren Disqualifikationen für die RIO-Mädels ging das Spiel in der Verlängerung verloren. Zudem musste die erfahrene Carmen Schneider anschließend sieben Spiele Sperre absitzen. Zum Glück stiegen am Ende beide Teams in die Mitteldeutsche Oberliga auf.

Dort trifft man sich nun am Samstag im Duell der Aufsteiger wieder. Allerdings unter ganz anderen Vorzeichen als in der Saison zuvor. Denn die Schützlinge des Trainergespanns Loose/Salomo haben eine furiose Herbstserie gespielt. Die RIO-Frauen haben sich gut in der neuen Liga etabliert und liegen nach neun Spieltagen in der MDOL auf Platz 4. Dabei gewannen sie unter anderem gegen die Top-Favoriten TSV Niederndodeleben und HC Burgenland und haben sich ein gutes Polster zu den Abstiegsrängen erarbeitet.

Ernüchterung ist dagegen bei den Radebergerinnen eingezogen, die bisher nur gegen Koweg Görlitz gewinnen konnten und sich auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederfinden.

Trotz der relativ komfortablen Situation geht der Blick der Riesa/Oschatzerinnen weiterhin in Richtung Tabellenende. Aufgrund der Neustrukturierung der MDOL in den kommenden Jahren mit der Reduzierung 12 auf 10 und danach 8 Mannschaften gibt es nach dieser Saison vier Absteiger. Oberstes Ziel bleibt daher weiterhin der Klassenerhalt. Trainer Heiko Loose hat die 20-Punkte-Marke als Mindestziel ausgegeben. Diesbezüglich befindet sich sein Team auf einem guten Weg.

Ein spannender Aspekt des ersten Spiels im neuen Jahr wird natürlich sein, wie die Spielerinnen über die durch die WM im eigenen Land bedingte lange Winterpause gekommen sind. Extra motivieren muss Trainer Loose seinen Kader allerdings wohl nicht – die Ereignisse rund um die Spiele gegen Radeberg im Sommer 2017 sind sicherlich Anreiz genug, sich voll „reinzuhängen“. Zudem hoffen die RIO-Frauen natürlich auf ein großes und begeisterungsfähiges Publikum in der Rosentalhalle in Oschatz. Anpfiff der brisanten Partie ist am Sonnabend um 15 Uhr.

