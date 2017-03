Fußball Heiß auf Punkte Bei Roter Stern in Leipzig wollen die Schützlinge von Trainer Uwe Zimmermann endlich in die Ergebnisse kommen.

Im Hinspiel bejubelte Toni Bunzel alle drei Treffer zum 3:2-Sieg seiner Mannschaft gegen Roter Stern. Auf die Offensivqualitäten des Torjägers hoffen die Döbelner natürlich auch diesmal. © André Braun

Landesklasse vorm Auflaufen

Uwe Zimmermann, Trainer von Landesklassenvertreter Döbelner SC ist optimistisch, wenn er gen Himmel schaut. „Das Wetter ist schön, ich gehe davon aus, dass wir am Sonntag spielen werden“, sagt er. Aber auch die Punktspielaufgabe bei Roter Stern Leipzig lässt Zimmermann hoffen.

„Gegen Roter Stern haben wir bislang immer gewonnen und das wollen wir auch so beibehalten!“ sagt der DSC-Verantwortliche, denn er weiß: „Wir müssen mit Blick auf die Tabelle endlich in die Ergebnisse kommen. Das haben wir uns in Leipzig auch fest vorgenommen. Die Truppe ist heiß!“ Bis auf Roy Lißner und Patrick Peschel sind bei diesem wichtigen Spiel aus Döbelner Sicht alle Mann Deck. In der Hinrunde verzeichneten die Muldenstädter im Stadion Bürgergarten einen 3:2-Sieg nach einem 0:2-Rückstand in der 26. Minute. Dreifacher Torschütze damals: Toni Bunzel, der es im Saisonverlauf bislang auf 15 Treffer brachte.

Kreisoberliga vorm Anpfiff

Wiedergutmachung ist nach der blamablen 2:4-Niederlage in Falkenhain (13./16) beim Roßweiner SV (2./37) angesagt. Allerdings reist mit dem BSV Einheit Frohburg (4./26) ein unbequemer Gegner an, der in dieser Saison überraschend weit oben in der Tabelle steht. „Wir wollen uns sicher anders präsentieren, als vergangene Woche“, verspricht RSV-Trainer Gerd Hentzschel, der allerdings auch weiß: „Das ist nicht einfach, weil uns Frohburg alles abverlangen wird. Die sind Tabellenvierter und es wird nicht leicht. Aber was ist schon leicht?“ Damit meint Hentzschel auch, dass ihm mit Steffen Zerge, Stephan Krondorf, Marco Burkhardt, Stanley Steenbeck und Steven Kaulich eine ganze Reihe Spieler fehlen werden. Wieder mit im Kader ist dagegen Matthias Polefka. „Es ist schon ein personeller Aderlass, aber da sind die anderen gefragt und können sich beweisen“, so Hentzschel.

Der SV Ostrau 90 (8./22) hat mit dem TSV Burkartshain (10./21) einen Tabellennachbarn zu Gast. In heimischen Gefilden sind die Jahnataler praktisch gegen jeden Gegner in der Lage, zu gewinnen. Und das sollten sie auch gegen die Muldentaler unter Beweis stellen. „Die Winterpause war lang, die Trainingsbedingungen schlecht, jetzt gilt es einen guten, keinen Fehlstart hinzulegen!“, sagte SVO-Trainer Mathias Donath und erklärte zur Personalsituation: „Christopher Wiesner wird fehlen, außerdem zwei Urlauber. Aber das ist kein Problem, denn irgendjemand fehlt ja immer.“

Eines der leichtesten Spiele des Jahres hat dagegen der SV Aufbau Waldheim (12./16) zu bestreiten. Die Richzenhainer haben keinen Geringeren als Spitzenreiter SV Naunhof (1./39) zu Gast. Da sich die Aufbau-Elf aber auch immer wieder als Wundertüte erweist, könnten die Zschopaustädter über sich hinauswachsen. „Wir werden versuchen, nicht ins Messer zu rennen und sehen, was rauskommt. Auf alle Fälle kommt es aber auch auf die Einstellung der Spieler an “, sagte Aufbau-Coach Andreas Kügler, der auf Stephan Leimner, Marian Liebich, Sven Seydel und Tino Keidel verzichten muss.

