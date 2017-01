Heiß auf Fasching Kreativität ist Trumpf. Ob die drei Damen schon wissen, wo sie sich in den Trubel stürzen wollen?

© Steffen Unger

Was zieht man an zu Fasching? Elisabeth Lange (19 Jahre, links), Julia Marie Habedank (21, rechts) und Josephine Richter (19) aus dem Oberland haben sich bereits entschieden und bei der Gestaltung ihrer Kostüme viel Kreativität an den Tag gelegt. Nun freuen sich die drei jungen Damen auf die Abendveranstaltungen im Februar. Die Demitzer starten schon am 4. Februar, wobei alle fünf Abendveranstaltungen des KCD und die drei karnevalistischen Frühschoppen bereits ausverkauft sind. Ab Mitte Februar laden dann auch die Karnevalsvereine in Bischofswerda und Rammenau ein. Der Steinigtwolmsdorfer Verein plant drei Veranstaltungen Ende Februar.

