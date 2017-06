Heiratsschwindler muss hinter Gitter Ein Mann aus Chemnitz brachte zwei Frauen um Tausende Euro. Das Verfahren ist ungewöhnlich und zäh.

Mit zwei Verhandlungstagen, zwei Plädoyers der Staatsanwaltschaft und drei der Verteidigerin gestaltete sich der Prozess gegen einen 46-jährigen Mann aus Chemnitz recht ungewöhnlich. Vorgeworfen wurde dem Mann gewerbsmäßiger Betrug. Mit zwielichtigen Erklärungen soll er zwei Frauen um jeweils mehr als 9 000 Euro betrogen haben. Am zweiten Verhandlungstag im Döbelner Amtsgericht legte eine der Geschädigten dem Gericht weiteres Beweismaterial vor.

Zur Tatzeit war sie Geschäftsführerin einer Firma, die ihrer Mutter gehörte. Dem Beschuldigten hatte sie Geld von dem Firmenkonto bar ausgezahlt. Zuerst hatte sie mit dem Angeklagten keine Summe vereinbart. Später verfasste die Mutter ein Schreiben an den Beschuldigten. Er unterschrieb eine eidesstattliche Erklärung. „Er hat auch im Beisein meiner Eltern mit einer spanischen Bank telefoniert“, sagte die Geschädigte in der Zeugenbefragung. „Er sprach Spanisch.“ Ob am anderen Ende der Leitung wirklich ein Mitarbeiter einer spanische Bank war, sei anzuzweifeln.

Weil das Geld von einem Firmenkonto gezahlt wurde, geht die Verteidigerin in ihrem zweiten Plädoyer davon aus, dass die Geschädigte gar nicht die Geschädigte ist, sondern die Firma der Mutter. Sie plädiert erneut auf Freispruch. Daraufhin wird die Verhandlung unterbrochen, um die neuen Fakten zu prüfen. Anschließend hält die Verteidigerin ihr drittes Plädoyer. Auch darin fordert sie einen Freispruch für den Angeklagten. Trotzdessen verurteilt Richterin Christa Weik den Beschuldigten wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihren Plädoyers eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren gefordert.

Eine Bewährung kommt nicht infrage. „Kaum dass Sie das Darlehn von der einen Frau erhalten hatten, machten Sie sich an die andere heran“, sagte Weik zum Angeklagten. „Sie wussten, dass Sie kein Geld hatten.“ Mehrfach kritisiert Weik das perfide Vorgehen des Angeklagten, der sich die Frauen emotional gefügig machte und ihre Gutgläubigkeit schamlos ausnutzte. Weil der Angeklagte mehrfach einschlägig vorbestraft ist, vermutet die Richterin, dass es weitere Geschädigte gibt, die nicht den Mut zu einer Anzeige hatten. Weitere Verfahren sind anhängig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

