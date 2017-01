Heiraten in Weixdorf ist in Die Zahl der Eheschließungen im Rathaus steigt. Ortsvorsteher Gottfried Ecke sieht dafür zwei Gründe.

Bei Hochzeitspaaren steht das Weixdorfer Rathaus hoch im Kurs. © Archivfoto: Willem Darrelmann

Der schönste Tag des Lebens, der Hochzeitstag, braucht eine entsprechende Umgebung. Immer mehr Paare finden, dass das Weixdorfer Rathaus der richtige Ort ist. Denn die Zahl der Eheschließungen in dem ehrwürdigen Gebäude nimmt immer mehr zu. Nach Angaben der Dresdner Stadtverwaltung stieg die Zahl von 42 auf 47 Hochzeiten. Darüber freut sich ganz besonders der Weixdorfer Ortsvorsteher Gottfried Ecke (CDU). „Das ist wunderbar. Damit ist das Rathaus auch an den Wochenenden belebt.“ Er vermutet, dass das schöne Ambiente die Paare anlockt. „Das Haus und insbesondere der Ratssaal sind ja aufwendig restauriert worden. Das zahlt sich jetzt aus.“ Heiraten ist in Weixdorf erst seit zwei Jahren möglich.

Neben der schönen Umgebung ist es aber auch der persönliche Umgang, der das Haus immer beliebter werden lässt. „Die Villa Weigang an der Goetheallee, wo die meisten Dresdner heiraten, ist ein sehr schönes Gebäude. Doch dort sind die Eheschließungen nach einem engen Zeitplan eingetaktet. Das ist bei uns nicht so.“

Noch vor dem Palais im Großen Garten

Mit der Zahl von 47 Hochzeiten liegt Weixdorf noch vor so bekannten Einrichtungen wie dem Palais im Großen Garten. Hier gaben sich im vergangenen Jahr 20 Paare das Ja-Wort. Im Dynamo-Stadion waren es im gleichen Zeitraum 13 Hochzeiten. Mit Abstand am Beliebtesten ist aber natürlich die Villa Weigang. 1 809 Paare heirateten hier. Der Leiter des Dresdner Standesamtes, Frank Neubert, will die Zahl der Hochzeiten in den einzelnen Häusern nicht als Beliebtheitsranking verstehen.„Diese Reihenfolge ist keine Wertung der Beliebtheit der Objekte. Sie ist ein Resultat der angebotenen Termine. In der Hauptsaison von Mai bis September liegt die Auslastung bei 100 Prozent. Die zeitlichen und räumlichen Kapazitäten der Objekte sind sehr unterschiedlich“, erklärte er.

Insgesamt haben Verliebte mittlerweile an zwölf Standorten in Dresden die Möglichkeit, zu heiraten. Dazu zählen unter anderem das Kulturrathaus, das Lingnerschloss, das Schloss Albrechtsberg und das Schloss Schönfeld. Erstmalig bestand im vergangenen Jahr die Möglichkeit, im Kraszewski-Museum den Bund fürs Leben einzugehen. – Insgesamt wurden in Dresden im vorigen Jahr 2388 Eheschließungen vollzogen. Das ist ein Anstieg um 35 Hochzeiten.

55 Lebenspartnerschaften eingetragen

Doch nicht nur Mann und Frau ließen sich trauen, auch gleichgeschlechtliche Paare waren darunter. In Dresden wurden vergangenes Jahr 55 Lebenspartnerschaften begründet. Das ist ein leichter Rückgang, im Jahr zuvor waren es 64. Davon 26 Lebenspartnerschaften zwischen Frauen und 29 zwischen Männern. „Die Anzahl der Begründungen von Lebenspartnerschaften ist in den letzten fünf Jahren sehr stabil mit einem Durchschnittswert von 56 Paaren pro Jahr“, erklärte Neubert.

Paare, die in Weixdorf heiraten wollen, sollten sich sputen. Termine werden nur für je einen Sonnabend im Monat vergeben. An solchen Tagen werden fünf Hochzeiten abgehalten. Sie finden ab 10 Uhr im Stundenrhythmus statt. Anmeldungen werden bereits entgegengenommen.

Standesamt der Stadt Dresden, Goetheallee 55, 01309 Dresden, Telefon 0351 4888806, Kontakt per E-Mail: standesamt-eheschliessungen@dresden.de

