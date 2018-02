Heiraten in der Rosenschänke Der Gemeinderat von Kreischa sollte über Trauungen im Landhotel Rosenschänke abstimmen. Er hat „Ja“ gesagt.

Brautpaare können sich im Rosenpavillon das Ja-Wort geben. © PR

Kreischa. Trauungen des Kreischaer Standesamts werden künftig auch im Landhotel Rosenschänke im Ortsteil Gombsen möglich sein. Das Landhotel hatte dazu einen Antrag gestellt. Der Gemeinderat hat dafür gestimmt. Das Landhotel hatte eigens für Hochzeiten einen Rosenpavillon errichtet, er ist mittlerweile dicht bewachsen. Zusätzlich will die familiengeführte Unterkunft mit Restaurant und Garten vor Ort einen Baldachin anbringen, sodass eine Trauung auch bei schlechterem Wetter erfolgen kann. Der Ort wurde bereits von Kreischas Standesbeamtin geprüft und als geeignet befunden. Als Alternativ-Variante stehe zudem jederzeit der Trauraum im Rathaus bereit. Brautpaare, die sich in der Rosenschänke das Ja-Wort geben, zahlen aufgrund von längeren Trau- sowie An- und Abreisezeiten der Standesbeamtin zusätzlich 100 Euro an die Gemeinde. Ob künftig auch in weiteren ähnlichen Einrichtungen in Kreischa geheiratet werden darf, bedarf einer Einzelfallprüfung. (skl)

