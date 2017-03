Heiraten in Bad Schandau beliebt Immer mehr Paare suchen sich ein besonderes Ambiente. Das liegt nicht nur am Neustart des Luxushotels Elbresidenz.

Das Parkhotel Bad Schandau ist bei Paaren besonders beliebt. © Marko Förster

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus), als er kürzlich im Stadtrat die aktuellen Zahlen verkündete, wie viele Paare sich in diesem Jahr zur Hochzeit in der Stadt angemeldet haben. Die Anzahl der Trauungen im Standesamt des Rathauses sinkt zwar, dafür haben sich immer mehr Paare zwei Hotels, nämlich die Elbresidenz und das Parkhotel, als Ort für ihre Eheschließung ausgewählt.

Auch wenn das im Parkhotel bisher schon möglich war und in der Elbresidenz seit ihrem Neustart wieder, musste der Stadtrat jetzt noch mal beide Hotels offiziell als Eheschließungsorte widmen. Das ist wegen einer Gesetzesänderung notwendig geworden, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt muss für die gewidmeten Orte sicherstellen, dass sie darüber die sogenannte Dispositionsbefugnis behält und der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt bleibt. Das bedeutet, dass jedem heiratswilligen Paar die Eheschließung in dem besonderen Trauzimmer ermöglicht wird. Es besteht also keine Verpflichtung, auch die Feier in den Hotels abzuhalten. In aller Regel ist das aber der Fall. Wird nur ein Trauzimmer gebraucht, ist das Standesamt durchaus attraktiv und man spart sich eine höhere Gebühr.

Die wurde mit der Widmung für Trauungen außerhalb des Standesamtes neu festgelegt. Die Summe von 30 Euro hat zwar eher eine symbolische Höhe, dennoch sind Hochzeiten ein Wirtschaftsfaktor für jede Stadt. Zahlreiche Dienstleister aus der Region bekommen dadurch mehr Aufträge. Über die Gewerbesteuern profitiert indirekt dann auch die Stadt.

Dass die Zahl der Trauungen in Bad Schandau wieder steigt, wird auch mit dem Erfolg der ersten Hausmesse rund ums Heiraten begründet, die im Oktober vergangenen Jahres im Parkhotel stattfand.

