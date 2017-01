Heiraten im Schloss

Wer will, kann sich auch in diesem Jahr im Schloss Reinhardtsgrimma trauen lassen. Die Stadt Glashütte bietet dafür zwölf Termine an, den Ersten am 22. April, den Letzten am 30. September. Wie das Standesamt weiter informiert, erfolgt die Terminvergabe nach persönlicher Absprache.

Das Standesamt befindet sich im Glashütter Rathaus. (SZ/mb)

Kontakt: 035053 45121

