Heiraten im Akkord Begehrtes Schnapszahldatum: Wer am 18.8.2018 in Görlitz heiraten will, muss schnell sein. Der einsame Rekord an Eheschließungen an einem Tag wird aber nicht fallen.

Dieses Paar schritt im Dezember 2015 frisch vermählt die Treppe des Görlitzer Rathauses hinunter. Für Brautpaare eines der beliebtesten Fotomotive. © pawel sosnowski/80studio.net

Das wird wie’s Brezelbacken gehen – Heiraten im Akkord. Genau wie 2017 hält das nächste Jahr wieder schöne Schnapszahldaten bereit, und Heiratswillige stürzen sich darauf. Das bestätigten die Mitarbeiterinnen des Görlitzer Standesamtes. Schon zehn Anmeldungen gibt es für den 18.8.2018. Klar, es ist schließlich ein Sonnabend. Maximal zwölf Trauungen werden die Standesbeamtinnen durchführen. Wer noch möchte, sollte also schnell sein.

Einen Stau auf der beliebten Rathaustreppe – im Volksmund die Hochzeitstreppe – befürchtet man im Rathaus aber nicht. Denn zwischen jeder Trauung liegen 45 Minuten, das sollte reichen. Selbst, wenn einige Paare länger brauchen, weil die Fotoapparate so lange klicken, die Gäste eine kulturelle Einlage oder sonstige Überraschungen parat haben.

Allerdings heißt der 45-Minuten-Rhythmus auch: Die erste Hochzeit muss schon morgens um 9 Uhr über die Bühne gehen. Wer weiß, wie lange eine Frau so im Schnitt braucht, um Braut zu werden, dem ist klar, dass das sehr frühes Aufstehen bedeutet. Für das Paar, das sich als letztes in die Schlange einreihen darf, wird es hingegen eher ein kurzer Hochzeitstag. Denn die letzte Trauung planen die Standesbeamtinnen für 17.30 Uhr. Ideal vielleicht für Paare, die nur in ganz kleinem Rahmen und ohne Riesenparty feiern wollen.

Und dann wäre da noch der 8.8.18. Allerdings fällt dieser auf einen Mittwoch, was wohl das bislang eher geringe Interesse erklärt. Bislang haben sich nur zwei Paare diesen Termin reservieren lassen. Insgesamt haben sich schon 50 Paare gemeldet, die sich 2018 das Jawort geben wollen. Im Standesamt Görlitz ist eine Anmeldung ein Jahr vor dem Wunschtermin möglich.

Im laufenden Jahr wurden bis zum 1. August 195 Eheschließungen vorgenommen – mit 138 die meisten in den klassischen Hochzeitsmonaten Mai, Juni und Juli. Letzterer hatte ebenfalls zwei besondere Daten zu bieten: Am 7.7.17, der auf einen Freitag fiel, schlossen zehn Paare den Bund fürs Leben. Am 17.7.17 – ein Montag – immerhin noch drei Paare.

Der schon beinahe ewige SchnapszahlDatum-Hochzeits-Rekord wird übrigens weder 2017 noch 2018 fallen: Am 9.9.99 gaben sich im Görlitzer Rathaus sage und schreibe 31 Paare das Ja-Wort.

zur Startseite