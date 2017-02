Heiraten beim Rosenmontagsball Engagierte Bürger aus Neusalza-Spremberg lassen eine Faschingsveranstaltung wieder aufleben.

Geschminkt oder nicht, mit Kostüm oder ohne, beim Rosenmontagsball in Neusalza-Spremberg kann jeder dabei sein. © privat

Die Rosenmontagsbälle in Neusalza-Spremberg sind legendär. Mit vielen tollen Einfällen und Showgrößen hatte der FC Neusa-Spree seinerzeit dafür gesorgt, dass der Ruf der Rosenmontagsbälle weit ins Land hallte und erhört wurde. Der Verein ist allerdings nicht mehr aktiv. Er ist aber ebensowenig aufgelöst.

30 Jahre nach der Premiere dieser Bälle hatten Katrin Kegler und der Chef des Bierstübels „Zur alten Molkerei“, Christoph Horn, ein Revival des Rosenmontagsballes organisiert. Das war vor zwei Jahren. „In diesem Jahr gibt es am Rosenmontag sozusagen eine Neuauflage des Revivals“, informiert Katrin Kegler. Auch diesmal haben sie, Christoph Horn und einige weitere Mitstreiter einen Ball organisiert. Traditionell findet er am Rosenmontag – 28. Februar – in der Turn- und Festhalle in Neusalza-Spremberg statt. „Früher war dieser Ball eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt“, erinnert sich Katrin Kegler. Heute können die Organisatoren auf die Unterstützung aus der Stadtverwaltung zählen. Die Turn- und Festhalle ist nach dem Ball einen Tag geschlossen für Reinigungs- und Aufräumarbeiten. Abends können sie Vereine wieder nutzen.

Katrin Kegler tanzte früher selbst als Funkenmariechen und ist noch immer Feuer und Flamme für den Fasching. „Das geht aber nicht nur mir so“, sagt sie und erzählt, dass das Neuaufleben der Legende einem Abendspleen entsprungen sei. „Wir hatten einfach mal in einem großen Freundeskreis daran erinnert, wie schön doch diese Bälle waren und dass man das wieder machen könnte“, sagt Frau Kegler.

Gesagt, getan. Auch für dieses Jahr sind Showgrößen eingeladen. Zwar kommt Andreas Gabalier nicht höchstpersönlich, sondern ein Double. Außerdem sind Remmi und Demmi dabei. Ein DJ legt die Tanzmusik auf. „Und dann gibt es noch einen Überraschungsgast aus der Historie der Rosenmontagsbälle.“ Mehr will Frau Kegler jetzt noch nicht verraten.

Kein Geheimnis ist es, dass beim Ball ein Heiratsbüro geöffnet ist. Ein Foto und eine Urkunde bezeugen die Vermählung der närrischen Ballbesucher. „Die gilt allerdings nur bis zum Morgengrauen“, betont Frau Kegler. Es soll aber wohl ein Paar geben, das die Urkunde von der Faschingshochzeit dieses Jahr in einen echten Trauschein eintauscht, hat sie gehört.

