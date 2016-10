Heiraten bei der Waldeisenbahn

Weißwasser. Eisenbahnliebhaber und solche, die es werden wollen, können sich künftig bei der Waldeisenbahn Muskau trauen lassen. Ein entsprechender Beschluss wurde in der Weißwasseraner Stadtratssitzung am Mittwoch gefasst. Für die Durchführung von Eheschließungen und die Begründung von Lebenspartnerschaften ist der Personenwagen Nr. 07-107 vorgesehen.

Diese Festlegung auf einen bestimmten Ort ist zwingend notwendig. Laut geltendem Personenstandsrecht muss ein Trauraum nicht nur geeignet sein, sondern auch eine ordnungsgemäße Durchführung des Verwaltungsaktes, den eine Eheschließung darstellt, gewährleisten.

In Weißwasser sind Eheschließungen bisher nur in den Räumen des Standesamtes in der Karl-Marx-Straße möglich. In der Nachbargemeinde Gablenz können sich Heiratswillige im Schloss Kromlau ihr Ja-Wort geben. Dasselbe gilt für den Trauraum im Neuen Schloss des Pückler-Parks in Bad Muskau. (sdt)

