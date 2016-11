Heiraten am Wochenende wird teurer Kommunen müssen künftig für bestimmte Leistungen 19 Prozent Steuer draufschlagen. Nutznießer sind andere.

Wenn ein Bräutigam seiner Braut an einem Sonnabend den Ehering über den Finger streifen möchte, muss er künftig tiefer in die Tasche greifen. Denn spätestens ab 2021 sind Kommunen gezwungen, für Trauungen am Wochenende Zusatzgebühren zu verlangen. © Andreas Lander/dpa

Ein schnöder Paragraf und ein Gerichtsurteil sorgen dafür, dass Kommunen – und im Endeffekt deren Einwohner – künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Es geht um die Frage: Wann muss die Kommune zusätzliche Steuern erheben? Bislang waren öffentlich-rechtliche Institutionen in der Regel von der Umsatzsteuer befreit. Die EU legte ihr Veto ein – von Wettbewerbsverzerrung und der Benachteiligung von Privatunternehmern war die Rede. Deshalb muss in den Rathäusern neu gerechnet werden. Was die Umsatzsteuer für ein Unternehmen beziehungsweise die Kommune ist, wird auf der Rechnung für Kunden als Mehrwertsteuer bezeichnet.

Leisnigs Kämmerin Andrea Graupner erläuterte während der jüngsten Stadtratsitzung die mögliche Auswirkung an einem Beispiel: Verkaufen die Standesbeamten ein Familienstammbuch, muss künftig die Umsatzsteuer darauf erhoben werden, weil es auch im Bürohandel gekauft werden könnte. Es ist also eine freiwillige Leistung, die die Kommune anbietet. Genau in so einem Fall fordert die EU eine Gleichstellung von Behörde und Wirtschaftsunternehmen.

Zur Pflichtaufgabe einer Gemeinde gehört auch das Verheiraten von Paaren von montags bis freitags – wohlgemerkt im Rathaus. Wer sich in diesem Zeitraum beispielsweise auf der Burg Kriebstein oder Mildenstein trauen lassen will, wird künftig wohl draufzahlen müssen. Dasselbe gilt fürs Ja-Sagen an einem Sonnabend.

Nach dem neuen Gesetz wären künftig alle Dienstleistungen der Gemeinde – von der Vermietung der Turnhalle über den Bau- und Friedhof bis hin zum Feuerwehreinsatz – umsatzsteuerpflichtig. Dann gibt es zwei Varianten: Die Kommune gibt den höheren Preis an den Bürger weiter oder sie verzichtet auf Einkünfte und zahlt im Endeffekt noch selber drauf. Ein Beispiel: Sollte die Gemeinde für die Umsätze ihrer Kläranlagen künftig Steuern bezahlen müssen, würden diese über die Mehrwertsteuer an die Gebührenzahler weitergegeben. Das bedeutet: Jeder Kubikmeter Abwasser wird um 19 Prozent teurer.

Die Neuregelung stellt die Kommunen vor ein Problem: Es ist vonseiten des Gesetzgebers noch nicht eindeutig und klar formuliert, wann welcher Steuersatz anzuwenden ist. Auch der Rat der Gemeinde Zschaitz-Ottewig musste sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen. Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) erläuterte das Dilemma: Will der Fußballverein den Sportplatz nutzen, muss die Gemeinde die Steuer erheben. Dasselbe gilt für Mieter der Aula in der Lüttewitzer Kita – außer, es handelt sich um eine Eigenveranstaltung der Waldspatzen. Weil die Belange rund um Kindertagesstätten eine Pflichtaufgabe der Kommunen ist, kann auf die Ausweisung der Steuer verzichtet werden.

Das Thema ist so komplex, dass einige Gemeinderäte dem Sachverhalt nicht richtig folgen konnten. Sie haben sich deshalb bei der Abstimmung enthalten.Das Fazit für die Gemeinde lautet jedoch: Im kommenden Jahr bleibt in Sachen Steuern erst einmal alles beim Alten.

Die allgemeine Verunsicherung liegt auch daran, dass es das eigentliche Gesetz bislang überhaupt noch nicht gibt. „Ein von der Bundesfinanzverwaltung angekündigtes Anwendungsschreiben liegt bislang nur als Entwurf vor. Der lässt wesentliche Rechtsfragen offen“, erläuterte Roßweins Kämmerin Heidi Roßberger.

Fakt ist aber schon jetzt eins: „Die Auswirkungen der Neuregelung sind sowohl personal- als auch kostenintensiv“, ergänzte sie. Im Dezember werde die Roßweiner Verwaltung mit der notwendigen Überprüfung aller Finanzgeschäfte beginnen, so Heidi Roßberger.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und nach europäischem Gemeinschaftsrecht soll diese Besteuerung bereits bis zum Januar 2017 angeglichen werden. „Das ist bis Jahresende für uns voraussichtlich nicht zu schaffen“, erklärte die Kämmerin von Roßwein.

Eben weil es noch so viele Unklarheiten gibt, hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist gewährt. „Bis 31. Dezember 2020 kann die bisherige Rechtslage beibehalten werden. Ab 2021 ist die Neuregelung dann verpflichtend anzuwenden“, so Heidi Roßberger. Die Städte und Gemeinden müssen die Umsatzsteuer ausweisen und an das Finanzamt abführen. „Es ist nicht so, dass wir als Stadt damit Gewinn machen. Das Geld geht eins zu eins an das Finanzamt“, sagte Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). (mit DA/sig/rt)

