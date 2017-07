Heiraten am 7.7.2017? Nicht überall ist das Datum als Hochzeitstermin gefragt. Einige Standesämter haben aber schon Anfragen für einen bestimmten Tag im nächsten Jahr.

Legen Brautpaare in der Region besonderen Wert auf ein originelles Hochzeitsdatum? In Bezug auf den 7.7.2017 sieht es in den Standesämtern der Region sehr unterschiedlich aus. In Bautzen zum Beispiel können sich die Standesbeamten am Freitag keine Pause gönnen. Vier Trauungstermine bietet das Rathaus an diesem Tag an. Und alle vier sind auch vergeben. „Der Freitag ist genau wie der Sonnabend bei Paaren sehr beliebt“, sagt Bautzens Stadtsprecher André Wucht. Dass aber alle Termine an einem Tag ausgebucht sind, kommt nicht so häufig vor. Das, so Wucht, könne durchaus am besonderen Datum liegen.

In vielen Gemeinden scheint das Datum dagegen kaum eine Rolle zu spielen. So gibt es in Weißenberg weder am Freitag noch am 17.7.17 eine Trauung. „Leider“, fügt Juliane Barthen von der Stadtverwaltung hinzu. Auch in Göda und Wilthen hat sich niemand angemeldet. In Königswartha findet eine Trauung statt. „Das Paar heiratet vorher kirchlich“, weiß die Leiterin der Bau- und Hauptverwaltung, Martina Nytsch. Das Malschwitzer Standesamt, das auch für Radibor und Großdubrau zuständig ist, vollzieht immerhin drei Trauungen im Schloss Milkel. Und am 17. Juli heiratet ein Paar in Malschwitz. Im Raum Großdubrau, wo zum Beispiel das Schloss Spreewiese ein besonderer Ort für Hochzeiten ist, gibt es an beiden Tagen keine Trauungen. In Neschwitz heiraten zwei Paare am Freitag. Auch am 17. Juli gibt es eine Trauung im Schloss, weiß Christine Hojbjan aus der Verwaltung. In Sohland und Cunewalde wollen sich am 7.7. jeweils zwei Paare das Ja-Wort geben. Hochbetrieb herrscht an diesem Freitag für die Mitarbeiterinnen des Bischofswerdaer Standesamtes. Sie trauen fünf Paare – zwei im Rathaus und drei im Barockschloss Rammenau. Mit voraussichtlich 23 Trauungen im gesamten Juli gibt es in diesem Monat mehr Hochzeiten als in den vergangenen Jahren. Anders dagegen in Großpostwitz. Dort hat Standesbeamtin Gabriela Kirsten erstaunlicherweise für den gesamten Juli keine Trauung im Kalender stehen. „Dafür ist bei uns am 9.9. volles Programm“, sagt sie.

Es muss ja auch nicht unbedingt ein Schnapszahl-Datum sein. „Viele Paare wählen eher den Tag, an dem sie sich kennengelernt haben oder ein anderes in ihrer Beziehung wichtiges Datum“, hat Hochkirchs Standesbeamtin Melanie Lochner festgestellt. Wer aber doch auf ein besonders auffälliges Datum aus ist, hat auch nächstes Jahr Möglichkeiten. Für den 18.8.2018 beispielsweise gibt es in Hochkirch und Cunewalde schon die ersten Anfragen. (SZ)

