Heinz-Rudolph Kunze singt für Hope Das Programm der Gala steht. Erstmals geht sie im Kulturpalast über die Bühne, wo noch mehr Gäste Platz finden als zuvor.

Die Hope-Gala führt Menschen zusammen, die sich ohne das Event vielleicht nie gefunden hätten. Wenn die Initiatorin Viola Klein über die Benefizgala schwärmt, nennt sie auch dieses Plus. Die Mezzosopranistin Su Yeon Hilbert und der Bass René Pape beispielsweise singen im Duett. Der Jazz-Pianist Joja Wendt moderiert mit Andrea Ballschuh, was im vergangenen Jahr auch noch keiner vermutet hätte. Doch nachdem der Musiker mit seinem Entertainer-Talent das Publikum von den Stühlen gerissen hatte, bot ihm das Orga-Team der Gala die Moderation an.

Eins aber haben alle, die für die Hope-Gala auf der Bühne oder auch dahinter aktiv sind, gemeinsam: Die Künstler verzichten auf ihre Gage, und die Helfer verschenken ihre Zeit. Und sie teilen sich in Aufgaben, selbst wenn sie auf dem freien Markt Konkurrenten sind. Die Gala-Gäste erleben unter anderen Heinz-Rudolph Kunze, Conchita, die sich von der Wurst in ihrem Namen getrennt hat, Patrick Gläser, der Metallica auf der Orgel spielt, und Sofia, Siegerin der diesjährigen The-Voice-Kids-Show.

In der neuen Spielstätte Kulturpalast erreicht die Spendengala 500 Menschen mehr als zuvor im Schauspielhaus. Dort hatte die Dresdner Philharmonie vor zwei Jahren das Programm unterstützt, nun kommt das Programm zum Orchester. Die Gäste bleiben einfach, wo sie sind. Nach dem Abend voller Musik von Rock bis Klassik feiern sie die After-Show-Party weiter auf drei Etagen des Kultis – vorausgesetzt, sie haben ihre Karten inklusive der Fete gebucht. Noch gibt es Tickets. Für jedes, das mit Bankkarte bezahlt wurde, spendet die Ostsächsische Sparkasse Dresden übrigens zehn Euro an das Anti-Aids-Projekt für Kinder in Kapstadt. (SZ/nl)

www.hopegala.de

