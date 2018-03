Heinrichsthaler räumt ab Radebergs Käsespezialisten haben beim Qualitätstest Medaillen geholt – unter anderem für den Bierkäse.

Die Heinrichsthaler Milchwerke am Radeberger Stadtrand stehen für Tradition: Hier wurde bekanntlich der erste deutsche Camembert produziert. Und auch für Qualität, wie die jüngsten Test-Ergebnisse der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft belegen. © Thorsten Eckert

Radeberg. Sozusagen am Rande der Olympischen Winterspiele gab es auch für die Heinrichsthaler Milchwerke in Radeberg jede Menge Goldmedaillen. Nicht für sportliche Höchstleistungen, sondern für ausgezeichnete Qualität. Und die ist damit nun also im doppelten Sinne ausgezeichnet! Denn bei der jüngsten internationalen Qualitätsprüfung der Deutschen Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) wurden Produkte der Radeberger Käserei gleich mit fünf Gold- und vier Silber-Medaillen ausgezeichnet. Gold gab es dabei unter anderem für den Elbländer Chili-Käse sowie den besonderen Bierkäse aus dem Heinrichsthaler Sortiment.

Insgesamt testeten die DLG-Experten über 1 600 Produkte, so Ute Kluge von der DLG. „Im Mittelpunkt der umfangreichen Tests steht die sensorische Produktanalyse, die eine objektive Qualitätsbeurteilung ermöglicht“, beschreibt die Sprecherin. Hierfür habe die DLG eine spezielle Prüfmethode entwickelt, „die wissenschaftlich fundiert und international anerkannt ist“. Berücksichtigt werden auch Rohstoffauswahl, Herstellungstechnologie und Rezeptur, fügt Ute Kluge an. (SZ/JF)

Ergebnisse: www.dlg.org

