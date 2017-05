Heiner-Odin ist wieder zu Hause Wiederholt musste das Veterinäramt in Tetta einschreiten. Ein Hund ist nun wieder bei seinem eigentlichen Besitzer.

Burkhard Hanke hält seinen zehn Jahre alten Rüden in den Armen. Er hatte den Hund in Obhut gegeben. Das Veterinäramt holte den Vierbeiner zusammen mit anderen Tieren von einem Tettaer Hof. © Constanze Junghanß

Tetta. Nicht zum ersten Mal ist im Vierkirchener Ortsteil Tetta das Veterinäramt angerückt. Alle Tiere des Besitzers nahmen die Mitarbeiter der Behörde mit, als dieser nicht zu Hause war. Den Grund dafür nennt das Amt zwar nicht, sagt ebenso wenig, in welchem Zustand sich die Tiere befanden und wohin sie diese gebracht haben. Es verweist lediglich auf ein „laufendes Verfahren“, wie auf Nachfrage der SZ mitgeteilt wird.

Der Tettaer Tierhalter, der nicht namentlich in der Zeitung genannt werden möchte, bestätigt das Ganze aber. Er sagt, er sei Landwirt und das wäre auch sein Haupterwerb. „Sechs bis sieben Stunden war ich an diesem Tag abwesend. In der Zeit wurden alle meine Tiere abgeholt“, erzählt er am Telefon. Das war am 4. April. Vier Großpferde, dazu Ponys und Rinder sowie Ziegen, Kaninchen und andere Kleintiere waren dabei, zählt der Tettaer auf.

Unter den vom Amt in Obhut gebrachten Tieren befand sich auch ein Jack-Russel-Terrier. Der hört auf den putzigen Namen „Heiner-Odin mit Bindestrich“. Burkhard Hanke aus Waldhufen ist Besitzer des Hundes. Er hatte den Vierbeiner aus persönlichen Gründen nach Vierkirchen in Pflege gegeben. „Ich lernte den Landwirt während eines Besuchs bei der Oberlausitzer Tafel in Niesky kennen“, sagt er und hätte während des Kennenlernens Vertrauen zu dem Mann gefasst. Weil es ihm zu diesem Zeitpunkt nicht gutging, bot ihm der Landwirt die Betreuung seines Hundes an.

Geld sei dafür nicht geflossen. Burkhard Hanke erfuhr, dass sein Hund ebenfalls vom Amt mitgenommen wurde. Auch dazu beantworten die Behörden keine Fragen aufgrund eines laufenden Verfahrens. Der SZ liegt ein Schreiben des Veterinäramtes vom 5. April vor. Darin ist zu lesen: „Bei der besagten Kontrolle wurde außerdem ein Jack Russel Terrier in einem Stall vorgefunden. Der Hund wurde in einem abgegrenzten Bereich ohne Tageslicht gehalten. Aufgrund der vorgefunden Zustände auf dem besagten Grundstück wurde auch der Hund fortgenommen und pfleglich untergebracht.“ Nach einigem Hin und Her mit den Behörden hält Burkhard Hanke seinen Hund wieder in den Armen. Von den Zuständen auf dem Tettaer Hof habe er angeblich nichts gewusst, sagt er. Der Landwirt schildert die Situation ganz anders. Nicht nur der Jack Russel sei ordentlich versorgt worden. „Meinen Tieren ging es gut“, ist seine Auffassung. Wo Pferde, Ziegen und Co. nun sind, weiß er nicht.

Unbekannt ist der Hof beim Veterinäramt jedenfalls nicht. Bereits 2013 gab es mehrere Strafanzeigen gegen den Landwirt. Unter anderem entdeckte ein Nachbar – aufmerksam geworden durch den Gestank – drei verwesende Schweine im Stall. Behörden wurden informiert. Die vier noch lebenden Schweine war der Landwirt daraufhin los. Damals gab sich das Veterinäramt nicht so bedeckt und informierte, dass der Tierhalter bereits seit 1999 immer wieder im Fokus stand. 30 Kontrollen wurden bei ihm durchgeführt und überwiegend Verstöße gegen Haltungsbedingungen und Versorgung der Tiere festgestellt. Auch Vorfälle, bei denen Kühe starben, sind bekannt. 2014 folgte dann die gerichtliche Konsequenz: 90 Tagessätze zu jeweils 15 Euro musste der Ein-Mann-Betrieb an Strafe zahlen. Nun sind vorerst gar keine Tiere mehr auf dem Tettaer Hof. Ob der Landwirt wieder Tiere halten darf, bleibt offen. In der Vergangenheit hatten sich Anwohner gewundert, dass die Tierhaltung dort noch genehmigt worden war.

Der Vierkirchener Fall ist nicht der einzige im Landkreis. Allgemein gebe es eine Zunahme, dass Haus- und Nutztiere anderweitig untergebracht werden müssen. Das bestätigt Kreissprecherin Marina Michel. Verwahrlosung spiele ebenso eine Rolle wie Inhaftierung von Tierhaltern, zurückgebliebene Tiere bei Verstorbenen oder Tiere bei Personen, die eine Tierhaltung nicht dauerhaft tierschutzkonform gewährleisten können.

Im Vorjahr allein mussten in etwa 40 Fällen Tiere anderweitig pfleglich durch das Veterinäramt untergebracht werden. „Grund dafür sind im Hinblick auf die Tierhaltungseignung auffällige Tierhalter“, teilt Marina Michel mit.

