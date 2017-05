Heine sichert die drei Punkte Der SV Einheit Kamenz gewinnt in Hohenstein-Ernstthal und festigt den zweiten Tabellenrang.

© dpa

Fußball-Landesliga. Am 25. Spieltag der Fußball-Landesliga gewann Einheit Kamenz das Verfolgerduell beim VfL Hohenstein-Ernstthal (4.) mit 1:0 (0:0) und festigte damit Tabellenplatz zwei. Sebastian Heine erzielte nach einem sehenswerten Konter über Häfner und Tänzer das Tor des Tages (46.). „Wir wollten diesen Sieg unbedingt einfahren und blieben bis zum Schluss konzentriert“, freute sich der Kamenzer Trainer Frank Rietschel, dessen Mannschaft damit 27 Auswärtszähler zu Buche stehen hat. Keine Team hat in der 6. Liga mehr geschafft. In der ersten Halbzeit verpassten die Lessingstädter drei gute Chancen durch Wagner und zweimal Häfner. Immer wieder war es der agile Grellmann, der Akzente setzen konnte. Nach dem Wechsel verpasste Novotny bei einem Kopfball das 2:0, aber am Ende reichte es dann doch zum neunten Auswärtssieg in dieser Saison. (js)

Kamenz: Wochnik - Tänzer, Vrabec, Wagner, Herzig, Prentki, Häfner (75. Brückner), Ranninger, Grellmann (89. Schidun), Novotny und Heine (64. Gnieser).

zur Startseite