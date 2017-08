Heine im Buch der Stadt Landtagsabgeordneter Mario Beger ist für Carsten Heine im Stadtrat nachgerückt.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Stadtrat Carsten Heine von der Wählervereinigung „Arbeitslosenverband“ ist offiziell verabschiedet. Mit Präsentkorb, herzlichen Worten, der kleinen Preuskermedaille und einem Eintrag im Buch der Stadt. Carsten Heine hat nach über 20 Jahren aufhört als Stadtrat. Angetreten war er im November 1996 noch als SPD-Mann. Ab `97 war er Fraktionssprecher, von November 2002 bis September 2003 sogar Büro-Mitarbeiter bei der SPD-Landtagsabgeordneten Barbara Wittig. Ausgerechnet eine Sozialtour mit seiner Chefin durch Großenhainer Einrichtungen läutete allerdings das Ende der Beziehung zu den Genossen ein. Da lernte Carsten Heine den Arbeitslosenverband kennen, war begeistert und trat dem ALV bei. Die SPD hat ihn automatisch ausgeschlossen, als er für den ALV im Kommunalwahlkampf antrat. Weil der Arbeitslosenverband keinen eigenen Fraktionsstatus hat, arbeitete Carsten Heine mit der Alternativen Liste zusammen in den Ausschüssen des Stadtrates. Das waren der Ausschuss für Kultur, Senioren, Soziales sowie der für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend und Sport. In beiden Gremien wird nun Carsten Heines Nachrücker Mario Beger auch vertreten sein – er erbt sozusagen automatisch Heines Interessen-Themen. Die nächste Stadtratswahl ist 2019 – dann werden Stadtrat und Ausschüsse neu besetzt. Jens Noack und Henry Müller wären von der Stimmzahl her vor Beger als Nachrücker dran gewesen – lehnten aber beide aus dienstlichen Gründen ab.

