Heimvorteil genutzt In der Oberliga besiegt der Tabellenführer Bischofswerda Rudolstadt. Kamenz schlägt Gera. Das Bautzener Spiel fällt aus.

Der Bischofswerdaer Marcel Hänsel (rechts) ist hier wieder einen Schritt schneller als der Rudolstädter Kapitän Marco Riemer. Hänsel erzielte in der 66. Minute das entscheidende Tor zum 2:1-Heimerfolg des Spitzenreiters. © Wolfgang Schmidt

Der Bischofswerdaer FV hat die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga verteidigt. Der Spitzenreiter gewann sein Heimspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt mit 2:1 (1:1). Einheit Kamenz bezwang derweil die Gäste von der BSG Wismut Gera mit 3:0 (0:0). In der Regionalliga Nordost wurde das Auswärtsspiel von Budissa Bautzen in Berlin abgesagt. Der Senat der Hauptstadt hatte den Platz von Gastgeber Viktoria am Sonnabend aufgrund der vorherrschenden Wetterlage gesperrt.

BFV-Torjäger Frank Zille fehlt

„Rudolstadt war der erwartet schwere Gegner und hat vor der Pause clever agiert“, schätzte BFV-Trainer Erik Schmidt ein. „Wir waren sehr engagiert, aber der Gegner in den ersten 45 Minuten stärker. Das Remis zur Halbzeit war schmeichelhaft für uns. Mit unserer ersten Chance sind wir zum 1:0 gekommen, aber der Ausgleich für die Gäste war verdient.“

Nach dem Wechsel stellte Schmidt taktisch etwas um und so bekamen seine Spieler besseren Zugriff auf die Rudolstädter. Auch Chancen ergaben sich, aber Hannes Graf konnte nicht zum 2:1 einnetzen. Mit dem schönsten Spielzug des Tages über Eric Merkel und Marcel Hänsel gelang dem Tabellenführer aber dann doch noch der umjubelte Siegtreffer.

„Es war ein schweres Spiel, gegen einen starken Kontrahenten, der in der Tabelle eigentlich viel nach weiter oben gehört“, ergänzte Trainer Schmidt. „Ich freue mich über diesen Sieg, den meine Spieler unbedingt wollten und für den sie viel investiert haben. Kämpferisch war das klasse, spielerisch viel Luft nach oben.“ In der Hinrunde stehen für die Schmidt-Mannen noch zwei Partien an. Am kommenden Sonnabend geht die Reise zu Askania Bernburg (6.), eine Woche später kommt Lok Stendal (9.) nach Bischofswerda.

Zufriedene Gesichter gab es auch im Kamenzer Stadion der Jugend – zumindest bei den Einheimischen. „Endlich belohnen wir uns für den Aufwand, den wir betreiben“, stellte Einheit-Coach Frank Rietschel nach dem 3:0 (0:0)-Heimsieg über die BSG Wismut Gera erleichtert fest. Eine Woche, nachdem Einheit mit dem 1:0-Erfolg den VFC Plauen vom Spitzenplatz gestürzt hatte, zeichneten Karel Vrabec (70.), Franz Häfner (75.) und Eric Prenkti mit einem verwandelten Foulelfmeter (89.) für den dritten Saisonsieg des Oberliga-Neulings verantwortlich.

„Wir haben gut begonnen, aber dann kamen die Geraer besser ins Spiel. Sicher hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Aber genau das hat uns stark gemacht. Nach dem Wechsel haben wir viel Druck entwickelt“, befand Rietschel nach dem Abpfiff.

Wichtig für die Gastgeber waren vor allem die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. „Wir hatten Probleme mit den großen Kerlen der Geraer, haben dann aber die Kurve bekommen“, sagte Rietschel. Rico Tänzer (38.) und Stefan Höer (41.) kamen in gute Schussposition. Zwei Aktionen, die dem Spiel der Hausherren guttaten und für Zuversicht bei den Kamenzern sorgten. „Man hat gemerkt, dass wir wieder im Rhythmus waren.“

Dann sah Rietschel eine starke zweite Halbzeit seiner Schützlinge. Martin Sobe und Marek Langr konnten Geras Torhüter Sabri Vaizov noch nicht überwinden, dann aber brachte Routinier Vrabec die Gastgeber mit einem wuchtigen Kopfball auf die Siegerstraße. Häfners schöner Linksschuss und das tolle Solo von „Alex“ Schidun, das zu Strafstoß führte, krönten die zweiten 45 Minuten der Kamenzer.

Kamenz spielt nur noch einmal

Bischofswerda: Reissig – Lenk, Schikora, Gröschke, Merkel, Hänsel, Meinel, Klotke (80. Rülicke), Grellmann (46. Cellarius), Graf und Hagemann (60. Gries).

Kamenz: Wochnik – Vrabec, Schidun, Wocko, Tänzer (86. Berg), Sobe (71. Schmidt), Prentki, Höer, Ranninger, Häfner und Langr (84. Am Ende).

zur Startseite