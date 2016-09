Heimvorteil blieb ungenutzt Die Mannschaften aus vier Landesverbänden haben sich hitzige Kämpfe geliefert. Und das nicht nur im sportlichen Sinn.

Die „Großen Schomburgk-Spiele“ im Tennis, die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Landesverbände der Altersklasse Ü 50, endeten für die sächsische Vertretung mit einem Abstieg. Auf der Anlage des 1. TC Waldheim lieferten sich die Mannschaften der Tennisverbände Baden, Hamburg, Niederrhein und Sachsen hitzige Kämpfe, und das sowohl sportlich als auch witterungsbedingt.

In der Gruppe C wurde im Rahmen der Deutschen Meisterschaften für Landesauswahlteams, den Großen-Schomburgk-Spielen, um den Aufstieg in die B-Gruppe und gegen den Abstieg in die Gruppe D gekämpft. Jedoch konnte Sachsen trotz Heimspiels besonders bei den Herren nicht das stärkste Team aufbieten, sodass die Chancen auf den Klassenerhalt nicht sehr groß waren.

Das zeigte sich bereits im ersten Match. Gegen das Team vom Niederrhein gab es eine herbe 0:9-Niederlage für die Gastgeber. Bei den Herren hatten Ernst Schneider und Thomas Nöcker gegen den Finalisten der Deutschen Meisterschaften der AK 50, Erich Schultenkämper und die aktuelle Nummer 2 der Deutschen Rangliste, Axel Golke, keine Chance. Maik Reichel an Nummer 3 stand im ersten Satz knapp vor einem Satzgewinn, unterlag aber 6:7, 2:6. Einigermaßen offen konnte auch Ulrike Schwerdtner an Position 1 bei den Damen ihre Partie beim 3:6, 3:6 halten. Heike Pursche und Dagmar Schulze waren allerdings ohne Chancen.

In der zweiten Paarung gewann Baden nach hartem Kampf 5:4 gegen Hamburg. Somit entschied sich der Aufstieg wie erwartet zwischen Baden und dem Team vom Niederrhein, die kleineren Landesverbände Hamburg und Sachsen machten den Absteiger unter sich aus. Auch in dieser Paarung zeigte sich schnell die Überlegenheit der Hansestädter, was auch von den Ranglistenplatzierungen zu erwarten war. Nach den ersten drei Partien stand es bereits 0:3 aus sächsischer Sicht, wobei Dagmar Schulze beim Stand von 6:4 und 6:6 kurz vor einer Überraschung stand, von Krämpfen geplagt aber dann zurückziehen musste. Im zweiten Durchgang lief Ernst Schneider jeweils einem frühen Break seines Gegners Thomas Lierhaus, dem Bruder der früheren Sportkommentatorin Monica Lierhaus, vergeblich hinterher und unterlag 4:6, 3:6. Heike Pursche konnte ihr Zwischenhoch im zweiten Satz ebenfalls nicht zum Sieg nutzen. So rettete Maik Reichel einigermaßen die Ehre und siegte 7:5, 6:0. Die Doppel wurden nicht mehr ausgetragen, weil die Partie mit 5:1 bereits entschieden war.

Den Aufstieg errang etwas überraschend das badische Team dank überragender Damen, die alle Matches gewannen, und dem nicht erwartetem Sieg im dritten Herreneinzel. Nach 4:2-Zwischenstand holte das Damendoppel mit 6:0, 6:2 problemlos den entscheidenden fünften Punkt gegen die danach sehr deprimierten Spielerinnen und Spieler vom Niederrhein. Wenn es auch sportlich für Sachsen alles andere als optimal lief, organisatorisch hatten die Waldheimer alles im Griff. „Der 1. TC Waldheim hat den Sächsischen Tennisverband würdig vertreten“, sagte STV-Präsident Rainer Dausend, und wurde in dieser Auffassung von den Spielern der teilnehmenden Mannschaft bestätigt. (DA/es)

