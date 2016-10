Heimspieltag für Räckelwitz Am Sonnabend erwarten die Männer als verlustpunktfreier Spitzenreiter der Bezirksliga den OSC Löbau und den VfB Görlitz.

© Symbolfoto: dpa

Volleyball. Am kommenden Sonnabend bietet sich den Volleyballfans der Region die Möglichkeit, sich auf kurzem Weg erstklassigen Volleyballsport anzuschauen. Zunächst spielen in der Sporthalle Ralbitz ab 10 Uhr am dritten Spieltag der Bezirksklasse die Räckelwitzer Damen. Zu Gast ist der Tabellennachbar Zittau und anschließend die TSG Boxberg-Weißwasser. Nach dem letzten Auswärtserfolg geht das heimische Team hochmotiviert in diese Partien.

Ab 14 Uhr empfangen die Viktoria-Männer als verlustpunktfreier Bezirksliga-Spitzenreiter den Tabellendritten OSC Löbau und anschließend gegen 16.30 Uhr den VfB Görlitz. Die Zielsetzung der Hausherren ist der Ausbau der Führung in der Tabelle. Zuletzt waren die Räckelwitzer auswärts erfolgreich. In einem umkämpften Spiel besiegten die „Jungen Wilden“ den TSV Kunnersdorf im Tiebreak mit 15:4. Den Gastgebern ging am Ende etwas die Puste aus, weil sie bereits im ersten Spiel gegen den MSV Bautzen vier Sätze absolvieren mussten und mit 3:1 gewannen. Gegen Räckelwitz startete der TSV mit einem 25:19-Sieg im ersten Satz. Viktoria konnte im zweiten Durchgang (25:20) ausgleichen, verlor aber den dritten Satz und musste im vierten Durchgang kämpfen, um noch mit 30:28 den Ausgleich zu schaffen. (am)

zur Startseite