Handball Heimspieltag für die RIO-Teams Die Frauen empfangen den Spitzenreiter der Oberliga. Die Männer wollen gegen Hoyerswerda erstmals punkten.

Der nächste große Heimspieltag der HSG Riesa/Oschatz steht bevor. Am Samstag darf sich der Großteil der RIO-Mannschaften wieder vor heimischen Publikum zeigen. Dieses Mal treten die Mannschaften im „Hexenkessel“ Rosentalsporthalle in Oschatz an.

Für die Frauen geht es in der mitteldeutschen Oberliga gegen den aktuellen Spitzenreiter HC Burgenland. Die Sachsen-Anhalterinnen sind mit zwei Kantersiegen, bei denen sie insgesamt lediglich 30 Gegentore kassierten, in die Saison gestartet. Die Rio-Damen wiederum erfuhren vor Wochenfrist bei der Niederlage in Magdeburg, welch starker Wind ihnen in der neuen Liga um die Nase weht.

Die erste Rio-Männermannschaft empfängt den LHV Hoyerswerda. Hoyerswerda, vor zwei Jahren noch Angehöriger der Mitteldeutschen Oberliga, hat sich in den letzten Jahren immer mehr der Nachwuchsarbeit gewidmet und setzt auch in dieser Saison auf viele junge Spieler aus der eigenen Jugend. Dabei mussten sie einen ähnlichen Saisonstart wie die Männer der HSG RIO hinnehmen. Sie starteten mit zwei Niederlagen gegen den EHV Aue II und den ZHC Grubenlampe und stehen noch punktlos im unteren Feld der Tabelle. Somit treffen zwei Mannschaften am Samstag aufeinander, die unbedingt punkten wollen und müssen. In der letzten Saison lieferten sich beide Kontrahenten schon spannende Partien. RIO konnte damals mit einer Rumpftruppe in allerletzter Sekunde etwas Zählbares mit aus Hoyerswerda nehmen. Die Lausitzer revanchierten sich dann beim Rückspiel in Riesa und nahm die Punkte mit.

Dieses Mal wird es für beide Mannschaften ein Schlüsselspiel für die weitere Entwicklung in der Saison. Die RIO-Männer müssen dabei personell auf Stephan Winkler, Florin Träger sowie Trainer Sören Schwigon verzichten. Robert Werner ist ebenfalls noch angeschlagen und steht der Mannschaft nur für Kurzeinsätze zur Verfügung. Trainer Schwigon zur Partie: „Dieses Spiel ist für uns enorm wichtig, gerade für den weiteren Verlauf der Saison. Wir müssen es endlich schaffen, unsere Schwächen in Abwehr und Angriff abzustellen. Es wird ein ähnliches 4-Punkte-Spiel wie gegen Cunewalde. Gegen eine junge und athletische Truppe aus Hoyerswerda müssen wir 60 Minuten Vollgas geben und miteinander arbeiten. Wir hoffen dabei auf zahlreiche Unterstützung auf den Rängen.“ Der Anwurf ertönt um 17 Uhr.

Die zweite Männermannschaft hingegen muss nach dem tollen Heimsieg am letzten Wochenende wieder auswärts antreten. Dabei treffen sie in Leipzig auf den SV Lok Leipzig-Mitte II. Diese Mannschaft besteht aus vielen Ex-Regionalliga-Spielern der SG LVB Leipzig und rangiert derzeit ungeschlagen auf Platz 1 der Tabelle. (ts/rt)

