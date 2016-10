Heimspiele für Budissa und BFV Die Spiele im Viertelfinale um den Fußball-Sachsenpokal wurden ausgelost. Die Bautzener dürften es schwer haben.

Fußball. In der Messestadt wurde am Montag das Viertelfinale um den Fußball-Sachsenpokal ausgelost. Mit dem Leipziger Stadtduell zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lok gibt es einen Zuschauermagneten. Das schwerste Los erwischten die Bautzener, die Drittligist Chemnitzer FC erwarten. Gespielt werden soll am 12. oder 13. November. Der CFC setzte sich im Achtelfinale beim ESV Lok Zwickau mit 8:0 (2:0) durch, Bautzen siegte in Markkleeberg 4:0 (1:0). Die „Himmelblauen“ sind mit acht Pokalsiegen der erfolgreichste Verein. Im März 2015 gab es dieses Duell im Halbfinale. Damals hielten die Spreestädter vor 1 401 Zuschauern bis zur 75. Minute ein 0:0, ehe Tom Scheffel und Anton Fink den CFC ins Endspiel schossen. Bischofswerdas Trainer Erik Schmidt hatte sich ein Heimspiel gewünscht, „aber nicht gegen einen Drittligisten“. Nun kommt Liga-Kontrahent VFC Plauen. In der Oberliga gab es am 10. September in Bischofswerda ein 1:1. Alexander Morozow brachte den VFC in Führung (18.), BFV-Torjäger Frank Zille glich nach 70 Minuten aus. Auch 2015/16 endeten beide Duelle unentschieden. Im Achtelfinale musste Plauen beim Landesligisten Glauchau nach einem 0:2-Rückstand sogar in die Verlängerung (4:2). (js)

