Heimspiel für Organisten Siegfried Bretsch ist in Leisnig aufgewachsen und im Ruhestand in die Muldestadt zurückgekehrt. Zurückgelehnt hat er sich nicht.

Siegfried Bretsch ist Chef des Leisniger Geschichts- und Heimatvereins. Am Freitag feiert er seinen 70. Geburtstag. Zur nächsten Vorstandswahl Ende April will er nicht wieder für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. © André Braun

Zu seinem 70. Geburtstag wird Siegried Bretsch am heutigen Freitag sicherlich einige Anrufe bekommen. Der Kantor im Ruhestand ist bekannt – nicht zuletzt wegen seiner Ehrenämter, die er seit einigen Jahren in Leisnig und Tragnitz bekleidet.

In St. Pankratius sitzt Bretsch beispielsweise häufiger an der Orgel. Schon in jungen Jahren hat er da und an anderen Instrumenten in der Region die Register gezogen, bis er zur Ausbildung weggegangen ist. Eine erste Anstellung danach fand er als Kantor in Königswartha bei Bautzen. In der Lausitz ist er bis zur Pensionierung geblieben – und dann in seine alte Heimat und die seiner Frau Gabriele zurückgekehrt. In deren Elternhaus in Fischendorf zogen die beiden ein. In einem Erweiterungsbau ist auf dem Grundstück auch noch Platz für einen der Söhne und dessen Familie.

Außer als Organist engagiert sich Siegfried Bretsch auch in Sachen Kirchensanierung. Pfarrerin Katja Schulze kann sich in vielen Dingen auf ihn verlassen, er nimmt ihr einiges Organisatorische wie zum Beispiel Absprachen ab. Viel Zeit investiert Siegfried Bretsch aber auch in den Leisniger Geschichts- und Heimatverein. Dessen Vorsitz hat er vor einigen Jahren von Renate Simon übernommen. Schade findet er, dass er viel Kraft und Energie in Bürokratie stecken musste. In diesem Zusammenhang erinnert er sich daran, wie aufwendig es war, die Betreuung des Büros abzusichern.

Stellvertretend für das Engagement der Heimatfreunde ist Siegfried Bretsch zum Neujahresempfang 2017 geehrt worden. Noch einmal will sich der Fischendorfer nicht für den Posten des Vorstandschefs zur Verfügung stellen. Stattdessen möchte er sich mehr seiner Familie widmen. Er sorgt sich um seine kranke Frau, die demnächst ebenfalls einen runden Geburtstag feiert. Aber auch mit seinen Enkelkindern möchte der 70-Jährige sicher mehr Zeit verbringen – zumal das Gros der Sanierung von St. Pankratius mit der Weihe der dritten Glocke bald geschafft ist. Musikalisch engagiert sich Siegfried Bretsch weiterhin im Posaunenchor Leisnig. In Tragnitz singen er und seine Frau im Kirchenchor mit. Der stimmt dann zur gemeinsamen Feier der beiden an. (DA/sig)

zur Startseite