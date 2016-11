Heimspiel für den Radeberger SV Der Verein kann sich am zwölften Spieltag erneut vor heimischer Kulisse präsentieren.

© Uwe Soeder

Fußball. Nach dem knappen 4:3-Erfolg gegen Motor Trachenberge hat der Radeberger SV am zwölften Spieltag der Fußball-Stadtoberliga erneut die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren. Gegner ist am Sonnabend ab 15 Uhr der TSV Rotation Dresden. Das Team um Trainer Stefan Zock feierte am vergangenen Wochenende einen deutlichen 5:0-Sieg beim FV 06 Laubegast II und kletterte im Tableau auf den achten Platz. Die Gäste mussten im Sommer den Weggang einiger Leistungsträger verkraften und bauen auf einen längerfristigen Neuaufbau mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Der RSV liegt mit vier Punkten Rückstand zum Spitzen-Duo SG Striesen und SC Borea Dresden vor diesem Spieltag weiterhin auf dem dritten Rang. Tim Walter vom Radeberger SV, mit zehn Treffern Vierter in der Torjägerliste, könnte mit weiteren Erfolgen zu den beiden Spitzenreitern Marco Voigt und Paul-Max Walther (beide 12) aufschließen. (jj)

