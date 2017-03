Heimspiel der Herzen Hunderte besuchten am Freitag das Gedenkturnier für den in Görlitz getöteten Philipp Wittek. Der Sport stand nicht im Mittelpunkt.

Alle zwölf Mannschaften nahmen zu Beginn Aufstellung auf dem Parkett der Sporthalle in der Nieskyer Bahnhofsstraße. © Rolf Ullmann

Die Tribüne der Bahnhofshalle in Niesky hat sich am Freitagabend schnell gefüllt. Hunderte junge Menschen aus der Kleinstadt und den umliegenden Dörfern sind gekommen, um zwölf Fußballmannschaften anzufeuern und einen geschätzten Menschen zu ehren. Freunde des getöteten Philipp Wittek haben das Benefizturnier in der Nieskyer Sporthalle organisiert, um unter anderem in einem Kondolenzbuch schöne Erinnerungen zusammenzutragen, die an den 24-Jährigen erinnern.

Nicht nur dessen Bruder Tobias zeigt sich vor dem Turnier von der großen Resonanz und Anteilnahme beeindruckt. Mehr als 20 Mannschaften hätten sich vorab gemeldet, erzählt er. Aus Zeitgründen sei die Teilnehmerzahl aber nur von zehn auf zwölf Mannschaften aufgestockt worden. Tobias Wittek wünscht am Freitagabend allen faire Spiele und eine gute gemeinsame Zeit.

Auch Tommy Mielke, einer von zehn Organisatoren der Veranstaltung, hat sich über die große Unterstützung gefreut. „Für mich ist das ein Zeichen, dass Niesky zusammensteht“, sagt der junge Mann. Neben dem Kondolenzbuch sollen auch alle Einnahmen der Veranstaltung der Familie des Toten überreicht werden. Allein durch die Startgebühr der zwölf Teams sind schon zu Beginn beinahe 500 Euro zusammengekommen. Außerdem sind in der Halle viele Getränke für den guten Zweck ausgeschenkt worden.

Am Tisch von Martin Heide haben die Besucher zudem einen von 380 Erinnerungsaufklebern mitnehmen können. „Ich kannte Philipp gut und habe ihn sehr geschätzt“, sagt Martin Heide. Die Aufkleber mit dem Konterfei seines Freundes hat er eigens in einer regionalen Druckerei anfertigen lassen. Die Mannschaft Ruffarmee ist bei dem Turnier in Trikots aufgelaufen, die ein Bild von Philipp Wittek zeigen. Andere haben sich für eine Trauerbinde entschieden. Trotz des traurigen Anlasses ist am Abend viel gelacht worden.

