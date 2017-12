Bilder des Jahres 2017 Heimspiel am neuen Gymnasium Das neue Wilsdruffer Gymnasium baut eine heimische Firma. Das klappt nur, weil sie einen großen Partner hat.

Thomas Alscher, Geschäftsführer von Hentschke Bau, und Frank Grunze, Geschäftsführer von Hoch- und Ingenieurbau Wilsdruff, an der Baustelle des Gymnasiums.

Im Sommer soll das Vorhaben abgeschlossen sein.

Wilsdruff. Wenn in Wilsdruff in den vergangenen Jahren große Bauprojekte aus dem Boden gestampft wurden, waren sie meist federführend beteiligt. Die Bauunternehmen Hoch- und Ingenieurbau Wilsdruff (HIW) und Hentschke Bau aus Bautzen kooperierten bei der Errichtung des Werkes von B. Braun auf der Hühndorfer Höhe. Das neue Gymnasium wird nun ebenfalls von beiden Unternehmen gebaut.

Ein Zustand, der von außen betrachtet kurios erscheint. Stehen doch Bauunternehmen in öffentlichen Ausschreibungen und im Ringen um private Aufträge in Konkurrenz zueinander. Dennoch hat die Kooperation aus vielen Gründen Sinn.

„Unser Unternehmen ist in der Region verwurzelt. So können wir die Baustelle besser betreuen. Die Wege zu unserem Bauhof und den regionalen Einkauf sind sehr kurz. Hentschke Bau verfügt über viel größere Kapazitäten, die uns helfen, dieses großes Vorhaben überhaupt erst zu realisieren“, sagt HIW-Geschäftsführer Frank Grunze. „Als deutlich wurde, dass B. Braun ein Werk in Wilsdruff errichtet, wollten wir diesen Auftrag ergattern. Wir waren aber gar nicht in der Lage, diesen Bau alleine zu stemmen. Wir haben 90 und Hentschke Bau ganze 700 Mitarbeiter. Außerdem können die Kollegen auf andere technische Möglichkeiten zurückgreifen.“

So verfügt Hentschke in Bautzen über ein Fertigteilwerk. Große Teile des Gebäudes werden im Ganzen auf die Baustelle geliefert und verbaut. Auch die Schalungen, die auf der Baustelle als Gussformen für den Stahlbeton dienen, werden bei Hentschke vormontiert und angeliefert. Das Unternehmen, das sich auf den Bau großer Objekte, wie Brücken oder Hallen, spezialisiert hat, kann so den Baufortschritt um ein Vielfaches beschleunigen. Die HIW dagegen ist auf den geschossweisen Hochbau spezialisiert, wie er beim Bau des Gymnasiums zum Einsatz kommt. So kann die HIW die erforderlichen Maurerarbeiten mit eigenen Fachkräften stemmen.

Ein weiterer Vorteil der Kooperation entsteht durch die immer knapper werdenden Kapazitäten für Baumaschinen und anderen Baustellenbedarf. „Da derzeit überall gebaut wird, ist es beispielsweise sehr schwer, einen Kran zu mieten. Wir hatten großes Glück, dass wir einen nagelneuen Kran bei Liebherr geordert hatten, der auch rechtzeitig ausgeliefert wurde. Sonst wäre es wahrscheinlich zu längeren Verzögerungen beim Bau des Gymnasiums gekommen“, erklärt Thomas Alscher, Geschäftsführer von Hentschke Bau.

Trotz der engen Kooperation legen beide Geschäftsführer großen Wert darauf, dass jedes Unternehmen für sich arbeitet und seine eigenen Aufgabenbereiche übernimmt. So wird das Projekt von Hentscke Bau geleitet. HIW stellt wiederum den Bauleiter. Der Polier kommt von Hentschke Bau. HIW übernimmt die Abrechnung der Baukosten. „Wir profitieren von den Fähigkeiten des jeweils anderen. Agieren aber innerhalb der Arbeitsgemeinschaft selbstständig“, erklärt Alscher die Form der Zusammenarbeit. Größere Konflikte gab es in der Kooperation bisher in jedem Fall nicht. „Wir hatten bisher immer das Gefühl, dass uns die Kollegen auf Augenhöhe begegnen“, versichert Grunze. Nicht zuletzt verweisen beide Geschäftsführer darauf, dass beiden Unternehmen nicht nur das Gewerbe, sondern auch die Philosophie gemein ist. So legen beide Unternehmen Wert auf die Ausbildung. Bei Hentschke werden derzeit 30, bei HIW zehn Mitarbeiter ausgebildet. Beide Unternehmen engagieren sich darüber hinaus in der Förderung des Regionalsports. HIW als Spender von Motor Wilsdruff, Hentschke als Hauptsponsor für Budissa Bautzen.

