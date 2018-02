Heimspiel Jessica Tiebel ist auf ihrer Heimatbahn Junior-Weltmeisterin geworden. Zum dritten Mal in ihrer Sportlerkarriere hat sie den Titel errungen.

Jessica Tiebel ist zum dritten Mal Junioren-Weltmeisterin geworden. © Egbert Kamprath

Altenberg. Lokalmatadorin Jessica Tiebel vom Rennrodelclub Altenberg RRC holte sich am Freitag zum dritten Mal den Titel der Junioren-Weltmeisterin. Besonders stolz war die Sportlerin darauf, dass sie diesen Erfolg auf ihrer Heimbahn schaffte. Im ersten Lauf schob sie sich mit deutlichem Vorsprung an die Spitze. Beim zweiten Lauf gab es einige Schrecksekunden, doch am Ende siegte Jessica. Für die weitere Überraschung sorgte mit ihrer Bronzemedaille Vereinskameradin Jessica Degenhardt.

zur Startseite