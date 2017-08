Fußball Heimsieg im Abschlusstest Mit einem 3:2 gegen die SG Motor Wilsdruff gehen die Kicker des Döbelner SC in die Pflichtspiele.

Chris Liebmann erzielte bereits in der fünften Minute die Döbelner Führung gegen Motor Wilsdruff. © André Braun

Im letzten Testspiel vor dem scharfen Saisonstart, der ersten Runde im sächsischen Landespokal am kommenden Sonntag gegen den TSV Germania Chemnitz, standen sich im Döbelner Stadion am Bürgergarten am Dienstag die Landesklassenvertretungen des Döbelner SC und der SG Motor Wilsdruff gegenüber. Bei schwülwarmem Wetter und Temperaturen über 30 Grad, mit einer aufgrund des heranziehenden Gewitters verlängerten Halbzeitpause, endete die Partie mit einem 3.2 (2:0)-Sieg der Döbelner.

Die Muldenstädter zeigten sich von Anbeginn engagiert und spielten ruhig aus einer Dreierkette mit Christian Mäckel als Innenverteidiger überlegt nach vorn. Bereits nach fünf Minuten wurde dies mit dem 1:0 belohnt. Chris Liebmann erlief sich einen Pass von Max Zimmermann in die Spitze und hob den Ball über Keeper Christoph Clemens in die Maschen des Wilsdruffer Tores. Danach passierte hüben wie drüben in der spielentscheidenden Zone wenig, ehe Routinier René Hüttmann analog des 1:0 nach 23 Minuten zum 2:0 nachlegte.

In den letzten Minuten vor der Halbzeitpause wurden die Gäste etwas stärker, doch wussten sie aus guten Gelegenheiten, die sich durch Unsicherheiten in der DSC-Deckung ergaben, kein Kapital zu schlagen. Im zweiten Abschnitt machten sie es besser und kamen nach 50 Minuten zum Anschlusstreffer. Auch weiterhin hatte der Döbelner Spielaufbau, bedingt auch durch zahlreiche Wechsel, nicht die Qualität der ersten Halbzeit.

Dennoch konnte Rico Bebersdorf nach einem Freistoß das 3:1 erzielen. In der verbleibenden Zeit waren es die Wilsdruffer, die mehr und mehr für gefährliche Aktionen vorm Tor von Nicholas Waite sorgten. Doch mehrfach zeichnete sich der US-Amerikaner aus und verhinderte den Ausgleich. So blieb es bei nach dem Gewitter angenehmeren Temperaturen beim knappen Sieg der Döbelner, die am Sonntag im Pokal eine weitere Schippe drauflegen müssen, wollen sie in die zweite Runde einziehen.

„Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir es positiv mitnehmen, dass wir mit einem Sieg in die Saison starten können. In der ersten Halbzeit haben wir ganz gute Ansätze gezeigt. Die zweite ging zunächst auch noch, doch haben wir durch die vielen Wechsel dann etwas den Faden verloren und sind etwas durcheinander geraten. Wie gesagt, wir nehmen den Sieg mit und sind damit zufrieden“, resümierte DSC-Trainer Uwe Zimmermann.

zur Startseite