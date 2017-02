Heimsieg gegen das Schlusslicht Im Duell der Aufsteiger gewann der SV Niederau mit 35:30 gegen Sagar. Einfach war das nicht.

© Symbolfoto/C. Hübschmann

Die Zielstellung der Hausherren gegen die aus Bad Muskau angereisten Männer war klar: Zwei Punkte sollten her, um nicht in den Abstiegskampf reinzurutschen. Das Hinspiel hatten die Niederauer nach großem Kampf und hohen Rückstand gewinnen können. Man war also gewarnt vor den Rot-Weißen.

Das erste Tor durch den SVN wandelte Sagar gleich in eine 2:1-Führung um. Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass die Gäste über ihre beiden wurfgewaltigen Rückraumschützen (insgesamt 20 der 30 Tore) agieren und dadurch oft über Freiwürfe zum Torerfolg kommen. Ab dem 5:5 stellte Trainer Schwigon die Deckung deshalb um und nahm beide in direkte Manndeckung. Schrittweise konnten sich die Niederauer Mannen absetzen und eine Fünf-Tore-Führung zur Halbzeit erspielen (18:13).

Nach dem Pausentee erhöhten die Gastgeber das Plus auf sieben Treffer (34.). Damit glaubten sich die Hausherren offenbar schon in Sicherheit, hatten aber nicht mit der Moral der Gäste gerechnet. Sie kämpften sich trotz ihrer nur acht Feldspieler sich auf ein 26:24 in Minute 43 heran. Nach einer Auszeit und deutlichen Worten besannen sich die Hausherren wieder. Im Angriff wurden wieder schöne Kombinationen ausgespielt, auch der Deckungsverbund agierte deutlich intensiver. Kurz vor Ende führte man nochmals mit sieben Toren und gewann am Ende hochverdient mit 35:30.

Nach Zwei Dritteln der Saison steht Niederau nun mit 16:14 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz und kann durchaus zufrieden sein. Wenn im Angriff noch konzentrierter abgeschlossen wird und die Deckungsarbeit 60 Minuten funktioniert, hat man eventuell sogar Chancen im HVS-Pokal am Sonnabend (Anwurf 18 Uhr) gegen den Sachsenligist aus Cunewalde. ()tl)

zur Startseite