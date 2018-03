Heimsieg bringt den Klassenerhalt

Riesa. Die Kegelsenioren des SC Riesa wollten unbedingt den vorzeitigen Klassenerhalt in dieser Staffel beim Heimkampf gegen Spitzenreiter KV Bautzen West erreichen. Das zeigte sich schon im Starterpaar. Jürgen Lüttig (541) holte mit dem Tagesbestwert den ersten MP, Siegfried Fahnert (498) schaffte das nicht. Sie erspielten aber ein Plus von 30 Kegeln. Im zweiten Durchgang holte der Oldie Günter Stahr ( Ü 80) den nächsten MP mit 496 Kegeln. Peter Marx erreichte das mit 495 Kegeln ebenfalls. Riesa lag mit 57 Kegeln weiterhin vorn. Das dritte Paar musste jetzt den Vorsprung absichern. Das gelang mit zwei Kegeln. Damit ging der Sieg mit 5:3 an Riesa bei einem Kegelverhältnis von 3025:3023. Der gute 5. Platz von acht Mannschaften sichert vorzeitig den Verbleib in der 2. Verbandsliga der Senioren. (H.F.)

zur Startseite