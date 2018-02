Heimsieg beim Budenzauber Fünf Turniere, drei Tage, eine Veranstaltung: Der Fußballnachwuchs jagt in Niesky drei Tage dem runden Leder nach. In der jüngsten Altersklasse kann Eintracht gewinnen.

Mit ihrer Trainerin Janine Vogel und ihrem Trainer Enrico Barthel stimmen sich die Jungen der F-Jugend des SV Gebelzig 1923 am Sonnabendvormittag in Niesky auf ihr nächstes Vorrundenspiel gegen die SG Dresden-Striesen ein. Der Gebelziger Fußballnachwuchs stellt in diesem Spiel seinen Kampfgeist und seine Spielfreude unter Beweis, muss sich aber am Ende der Mannschaft aus der Landeshauptstadt geschlagen geben. © Rolf Ullmann

Niesky. Drei Tage lang jagt der Fußballnachwuchs dem runden Leder während des 5. Budenzaubers in der Nieskyer Sporthalle in der Bahnhofsstraße nach. Im Verlauf der insgesamt fünf Turniere ermitteln die über 100 teilnehmenden Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 15 Jahren die Sieger und Platzierten in den jeweiligen Altersgruppen. Für die Organisation des Turniers zeichnet der FV Eintracht Niesky verantwortlich. Sebastian Heyde, der Verantwortliche für die Nachwuchsarbeit des Vereins, übernimmt gemeinsam mit rund 20 Helfern, die Ausrichtung der Veranstaltung. Von deren guten Ruf zeugt die Tatsache, das insgesamt 45 Mannschaften aus Ostsachsen, aber auch aus Berlin und Dresden sowie eine Mannschaft aus Tschechien den Weg nach Niesky angetreten haben. Zum Auftakt gewinnt die G-Jugend des FV Eintracht Niesky das Turnier der Bambinis am Freitagabend. In der F-Jugend triumphiert das Team aus Gnaschwitz-Doberschau.

zur Startseite