Heimrecht für OSSV-Cracks Am Sonnabend findet die elfte Auflage des Swim & Run an der Luise in Häslich statt. Auch Hobbysportler sind eingeladen.

Beim Swim & Run in Häslich geht es hoch her. © Archivfoto: Jonny Linke

Triathlon. Bereits zum elften Mal wird am Sonnabend das Wasser des Steinbruchs Luise in Häslich (Gemeinde Haselbachtal) mehr als sonst aufgewühlt. Anlass ist der „Swim & Run“-Wettkampf der Triathleten, der erneut auch in der Landesliga-Saison ausgeschrieben ist. Damit können sich die Zaungäste wieder auf einen hochkarätigen Ausdauermehrkampf freuen. In der Mannschaft des OSSV Bikehouse Teams werden mit Markus Thomschke (33) und Sebastian Guhr (27) zwei Sportler mit Profilizenz am Start sein, um sich beim Training unter Wettkampfbedingungen auf der Hauptstrecke (800 m Schwimmen/8,0 km Laufen) für die weiteren Saisonhöhepunkte intensiver auszutesten. Das Team wird durch Lukas Seifert, Erik Pudollek und Giso Müller vervollständigt und dürfte trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von André Jost mit um den Sieg kämpfen.

Ab 12.30 Uhr gibt es aber auch noch eine ganze Reihe weiterer Wettkämpfe, für die man sich bis eine halbe Stunde vor dem Start noch vor Ort anmelden kann. Als erstes findet das Einsteigerschwimmen über 650 m statt. Um 13 Uhr gehen die 2,0-km-Langstreckenschwimmer ins Wasser. Um 14 Uhr steigt der Ligawettkampf, 15.15 Uhr der kurze Swim & Run (400 m/4,0 km) und um 16.15 Uhr der Hauptwettkampf (800 m/8,0 km). Für Letzteren hat mit der Schweizerin Simone Bürli auch die derzeit wohl beste Mehrkämpferin im Freistaat gemeldet. Das verspricht guten Sport. (SZ)

zur Startseite