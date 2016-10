Heimrecht für Kamenz und Weixdorf Landesligist Einheit erwartet den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. In der Landesklasse gastiert der SV Oberland Spree in Weixdorf.

Fußball. In der Fußball-Landesliga wird am Wochenende der zehnte Spieltag ausgetragen. Der SV Einheit Kamenz (2.) erwartet am Sonnabend ab 15 Uhr den VfL 05 Hohenstein-Ernstthal, der am Mittwochabend sein Nachholspiel gegen Kickers Markkleeberg überraschend deutlich mit 8:0 (3:0) gewann. Auch der FC Eilenburg feierte in Freiberg einen klaren Sieg, gewann mit 5:1 (3:0) und zog in der Tabelle an Kamenz vorbei auf Platz eins.

Der VfL Hohenstein-Ernstthal reist als Tabellensechster ins Stadion der Jugend. Beim Torfestival gegen Markkleeberg zeichnete sich Marc Benduhn als dreifacher Torschütze aus. Er markierte seine Saisontore fünf bis sieben. Damit führt er zusammen mit dem Glauchauer Robin Hölzel die Liga-Türschützenliste an. Der unverwüstliche Sebastian Helbig traf gegen die Kickers doppelt. Vor 21 Jahren bestritt er sein erstes von 65 Bundesligaspielen. Inzwischen spielt der 39-Jährige seine siebente Saison für die Hohenstein-Ernstthaler.

Verzicht auf den Angreifer

Für Einheit-Coach Frank Rietschel steht „eine interessante Partie in Haus“. Zuletzt präsentierte sich seine Mannschaft ebenfalls sehr torhungrig, gewann in Niesky (3:0), zu Hause gegen Reichenbach (5:0) und in Taucha (4:0). „Platz eins bleibt das Ziel“, sagt Rietschel, der etwa ein halbes Jahr auf seinen Angreifer Stefan Höer verzichten muss. Am 9. November wird der 28-Jährige in Halle am Kreuzband operiert.

Eine Negativserie liegt hinter dem Landesklässler SV Oberland Spree, denn die letzten fünf Partien wurden alle verloren. Am Sonntag wartet ab 14 Uhr die SG Weixdorf auf den Tabellenelften. Die Gastgeber holten ihre neun Punkte alle auf dem heimischen Forstsportplatz. Die Nord-Dresdner stehen im Tableau auf Rang sieben und könnten sich mit einem Dreier Luft auf die hinteren Plätze verschaffen. „Wir haben am Sonnabend eine Trainingseinheit absolviert. Unsere Personalsituation hat sich nicht verbessert. Wir haben weiterhin einige angeschlagene und erkrankte Spieler“, sagte SG-Trainer Holger Steinhardt. (js/jj)

